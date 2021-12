La Csutcb cree que la aprehensión de Pumari "es apenas el inicio de la justicia" y pide la detención de otros opositores

Escucha esta nota aquí

En una conferencia de prensa esta tarde, Humberto Claros, secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dijo que la aprehensión del potosino Marco Pumari era el inicio de la justicia por el "golpe de Estado" contra Juan Evo Morales en noviembre de 2019.



"Nosotros respaldamos plenamente la detención del señor Pumari, pero no es suficiente, esto es apenas el inicio de la justicia. Nosotros exigimos también la aprehensión de todos los golpistas. Está pendiente el tema del señor (Luis Fernando) Camacho y su papá (en referencia al gobernador cruceño). El tema del señor (Rómulo) Calvo, el señor Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y todos los que han participado en el -supuesto- golpe y hoy por hoy están paseándose como si nada de esto hubiera pasado. Incluida la señora Amparo Carvajal", señaló Claros.



"Pumari fue uno de los gestores, autores y operadores del golpismo en Bolivia que ha cometido actos que están reñidos con la ley, como la quema del tribunal con personas adentro en el golpe de 2019", indicó el ejecutivo de la Csutcb, que también pidió que se detenga al tarijeño Virgilio Lema.

"Lema que todos los días, con el pretexto de hacer periodismo y comunicación, hace terrorismo y sedición. Convoca a la gente a desestabilizar nuestro país", mencionó.

Claros dijo que la justicia está llegando, aunque un poco tarde. "Cuando sabemos que en el golpe de Estado ellos apresaron a más de 1.500 hermanos sin ningún tipo de proceso, sin ningún requerimiento en el tema de la justicia, sino que directamente han sido apresados, pero aquí el debido proceso se les ha dado", resaltó Claros.



Sobre la pregunta de las manifestaciones que harán el 20 de diciembre las plataformas de Conade en las capitales del país, para protestar por lo que ellos dicen es una persecución política del gobierno ante la oposición, Claros dijo que "parece que ellos no han entendido la marcha en defensa de la patria que reunió cerca de dos millones de personas que le han dado un mensaje contundente a esa derecha racista y fascista".

El secretario de Comunicación de los campesinos les pidió que "no se atrevan a conspirar y a generar escenarios de desestabilización porque la respuesta ya no va a ser solamente estado de emergencia, la respuesta va a ser más contundente todavía. Si las plataformas se están activando, no hay que olvidar el informe del GIEI, que dice que esos grupos paramilitares tienen que ser aprehendidos y anulados por la justicia boliviana", finalizó Claros.

