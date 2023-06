La deforestación en 2022 aumentó un 32% respecto a la gestión pasada

Bolivia no puede frenar la destrucción de sus bosques. En 2022, en el país se logró alcanzar una cifra récord de deforestación: un 32% más a comparación del año anterior. Y esa cifra da a Bolivia por tercer año consecutivo el tercer lugar mundial de los países con más pérdida de bosques primarios. Brasil es el país más deforestado en el mundo y llama la atención que Bolivia hasta la fecha no es parte de las pocas naciones que se han adherido al compromiso de deforestación cero.



EL DEBER recibió ayer el estudio de la plataforma en línea Global Forest Watch, que con el respaldo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y con datos forestales recopilados por la Universidad de Maryland, reveló que en la gestión 2022 se perdieron unos 4,1 millones de hectáreas de selva tropical en todo el mundo. Brasil lidera esa lista, le sigue la República Democrática del Congo y en tercer lugar está Bolivia, país que por tercer año consecutivo está en la misma posición.



Según este estudio, en Bolivia se deforestó en Bolivia 0,4 millones de hectáreas de bosque primario, cifra que significa un aproximado de 400.000 hectáreas. Esta cifra representa un 32% más de deforestación a comparación de 2021. Y esto significa que no existen mecanismos para frenar la destrucción arbórea; al contrario, se están ejecutando políticas para acabar de a poco con el bosque primario tropical boliviano.



Hoy se celebra el Día Mundial de Árbol. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque) presentará el estudio La importancia del árbol en la conformación de los bosques y áreas protegidas. Esta entidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene previsto exponer datos de la deforestación que atraviesa el país.