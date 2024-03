La deuda externa se multiplicó por seis en la era del MAS; piden explicaciones

En la era del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), desde 2007 a la fecha, la deuda externa se multiplicó seis veces más, ya que, de 2.208 millones de dólares en 2007, al 31 de diciembre de 2023, Bolivia debe 13.588 millones de dólares de deuda externa.



El tema salió a luz después de que la Cámara de Diputados aprobó la pasada semana seis de los siete proyectos de ley de créditos internacionales por un monto que asciende a 786.342.932.37 dólares.



Legisladores arcistas insisten en que el Senado trate y sancione con urgencia estas leyes, no obstante, Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara Alta, pide primero explicaciones al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y que explique en un informe oral a cuánto asciende la deuda externa de Bolivia, entre otras 16 preguntas.



Según el último análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, de la Fundación Jubileo publicado en febrero de este año y con datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB), a diciembre de 2023, la deuda externa de nuestro país ascendió a 13.588 millones de dólares.



“Con relación a la situación de la deuda externa, estamos al borde de una situación de default o de impago de deuda”, afirmó a EL DEBER el experto de la Fundación Jubileo, René Martínez.



¿Pero, por qué Bolivia está al borde de no tener la capacidad de pagar su deuda externa? Martínez explica que esta situación crítica se debe a la falta de dólares en el BCB que está a cargo de las Reservas Internacionales.



“No hay dólares en el Banco Central, en las Reservas Internacionales. Se han agotado después de que en los últimos años han caído mucho las Reservas desde el año 2015, y ahora hemos llegado a una situación límite. Para pagar la deuda externa necesitamos dólares y es lo que ahora no tenemos”, explicó Martínez.



Al respecto, el diputado José Luis Porcel que está a cargo del Comité de Política Financiera, Monetaria y Seguros, de la Cámara de Diputados, afirmó que en todos los años que el MAS gobierna está dejando al país en una situación extremadamente difícil por el alarmante incremento de la deuda externa.



Agregó que desde que Luis Arce administra el Estado, el país se ha endeudado en más de 4.000 millones de dólares y, según el PGE 2024, este año esa deuda se incrementará otros 4.000 millones de dólares más. Es decir, que de acuerdo a esos cálculos, hasta diciembre de este año, la deuda externa ascenderá a más de 17.500 millones de dólares.



“¿Eso qué significa?, que además de endeudar al país casi siete veces más, lo ha hecho en periodo de bonanza, donde los bolivianos hemos tenido mucha plata por concepto de la venta de gas. Estábamos vendiendo gas por hasta 6.000 millones de dólares anuales y ahora recibimos menos de 2.500 millones de dólares”, dijo Porcel.



Al respecto, el titular de Economía, quien informó en julio de 2023 que la deuda externa en ese momento era de 13.327 millones de dólares, dijo que la misma era sostenible en ese momento en relación al “tamaño de la economía” que representaba el 29%. “En algunos casos estábamos con 31% hasta con 33% y hemos reducido”, dijo Marcelo Montenegro. Para el Gobierno “endeudarse no es malo, siempre y cuando sea sostenible”.



No obstante, el monto de la deuda externa se incrementará aún más tomando en cuenta que en el PGE de este año, el Gobierno adicionó la emisión internacional de bonos del Tesoro General del Estado por un monto de 2.000 millones de dólares. Sumando esta cifra a los más de 17.500 millones de dólares, la deuda externa asciende a más de 19.500 millones de dólares hasta fines de 2024.



Pero a esa cifra, el diputado Porce toma en cuenta que el PGE 2024 habla de adquirir un préstamo internacional por un monto de 700 millones de dólares. “Hasta fin de año, la deuda externa va a llegar más o menos a 20.000 millones de dólares. Esa es la dramática situación que estamos viviendo por el endeudamiento”, alertó Porcel.



En este escenario es que el oficialismo desde el Legislativo exige que el Senado sancione los seis proyectos de créditos internacionales para que el Ejecutivo ejecute proyectos de infraestructura vial, electrificación y salud.



En el Senado