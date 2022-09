La educación precaria en el pueblo araona mata la ilusión de los niños

Un solo profesor trata de impartir la educación en la nación Araona. El educador no tiene materiales de enseñanza y las condiciones en las que niños y niñas pasan clases son precarias. Un depósito de castaña es utilizado como una escuela. El inmenso campo también sirve para las recreaciones y las clases de educación física. Las autoridades exigen, al igual que una posta de salud, una infraestructura adecuada para que los menores de edad puedan terminar sus estudios.

Palez Washima Jewapi es el Pometsekatapó de la nación Araona. Tiene el título que antes era conocido como Capitán Grande. La máxima autoridad de este pueblo no puede creer cómo los niños y niñas son perjudicados en sus estudios. El indígena relató que muchos menores de edad no logran terminar la gestión porque el profesor no llega a sus comunidades.





“Tal vez otras etnias tienen sus escuelitas, pero nosotros estamos como lo ve. Estamos como empezamos, sin nada. Hay un abandono y olvido a esta nación indígena y lo justo sería, ya que somos un Estado Plurinacional, que exista atención para mejorar nuestras vidas. Una escuela en las comunidades y una posta de salud”, exigió Washima.



De acuerdo con datos del Censo de 2012, el pueblo Araona cuenta con una población 910 personas. Según Matawa, ahora hay algo más de 70 familias. Los araonas son uno de los pueblos catalogados en estado de alta vulnerabilidad por su densidad poblacional y el casi nulo acceso a los servicios básicos, así como el de salud y educación. A ello se suma su ubicación geográfica entre los ríos Manupare y Manurimi, que hacen difícil su conexión con los centros poblados.

En la comunidad Las Chacras existe un depósito que es utilizado para guardar los sacos de castaña que fueron cosechados. En ese lugar los menores de edad pasan clases, si es que el profesor logra llegar, ya que el educador debe atender a las otras comunidades, que en total son ocho. Hay días que los niños no pasan clases.

En Puerto Araona, otra comunidad de esta nación indígena, existe otro espacio que era utilizado como una escuela. Washima recordó que ese espacio fue instalado cuando había misioneros en el lugar y que esas personas se dedicaban a la educación de los menores de edad.

En la nación Araona no hay niveles de estudio. No existe primaria ni secundaria. Todos los menores pasan las mismas materias. El profesor que llegó recién a la zona no tiene las condiciones para dictar clases. No tiene material escolar ni libros.

Ayuda a los araonas

Los indígenas explican que los profesores llegan un tiempo y se van de este lugar por las condiciones precarias que existe. Esperan que el maestro que llegó hace poco pueda permanecer en el puesto.

Para que los araonas tengan su documento de identidad deben trasladarse al municipio de Sena, en Pando. Hasta la fecha esperan la llegada de una brigada del Servicio General de Identificación Personal (Segip), ya que les prometieron una visita para normalizar sus documentos.

Sin cédula de identidad, los araonas no pueden realizar ningún trámite, algo que está muy lejano para ellos. Chanito Matawa, dirigente araona y que ahora es asambleísta departamental de La Paz, lamentó que la política social del Gobierno no llegue a estas comunidades, ya que sin documentos de identidad no pueden acceder a bonos, como el Juancito Pinto, Juan Azurduy de Padilla o la Renta Dignidad.

Además, las comunidades araonas no tienen electricidad ni conexión de telefonía móvil.

