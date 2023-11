La elección de cuarta secretaría de diputados evidenció la fractura en la agrupación Creemos

Bazán acusó a Gutiérrez de ser “mentiroso y cobarde. El punto es la mentira, dice que hicieron una elección los diputados disidentes de Creemos, nuestros tránsfugas como les decimos nosotros. El año pasado hicimos una convocatoria abierta, incluyendo a los disidentes, pero no se presentaron. Aún así presentaron una lista para postular a la cuarta secretaría y, obviamente, a través del pacto con el arcismo, obtuvieron ese espacio . Este año pasó lo mismo, elegimos a Oscar Michel como jefe de bancada, luego ellos aparecen y dicen que hicieron una elección. No nos invitaron, designaron a Mariguari como jefe de bancada y a Gutiérrez como cuarto secretario”.

En la entrevista radial, Álvarez explicó que “la división se produce por acciones no cumplidas, me imagino que compromisos, cada quien puede leerlo a su manera. La división se consolida por Gutiérrez, que se alió con asambleístas departamentales, además de asambleístas de Beni y Pando. Marcan una tendencia muy distante de la nuestra y se notó en la aprobación de la Ley del Oro, ellos la apoyaron cuando nosotros como bancada habíamos decidido no hacerlo. Tuvimos que imponernos para que se tomen en cuenta las dos planchas, de la que me habían excluido”.