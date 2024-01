La especulación se apodera del occidente y temen bloqueo en el norte

Los alimentos no escasean, pero los comerciantes decidieron subir los precios atribuyendo los mismos al bloqueo de caminos que ejercen los campesinos afines a Evo Morales. En Cochabamba, La Paz y El Alto la ausencia más sentida es la carne de pollo cuyo incremento alcanzó al 38%. La estrategia del Gobierno de vender en sus agencias no tiene resultado porque no abastecen la demanda.