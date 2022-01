La exprefecta Savina Cuéllar se dedica a la venta de ají y planea volver a la política

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

La exprefecta chuquisaqueña Savina Cuéllar, quien fue perseguida y arrestada en su domicilio acusada por los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando campesinos fueron obligados a marchar y arrodillarse, durante el gobierno de Evo Morales, ahora se dedica a la venta de ají en vaina y molido para subsistir.

“Hace 10 años que estoy en este negocio, no tengo mi puestito porque primero estuve arraigada en mi domicilio y recién salí el año pasado, pero con la pandemia es difícil también, así que la gente viene a mi casa a comprarme o por pedido también vendo”, dijo la exautoridad.

Además, indicó que este jueves llegará a la ciudad de Santa Cruz para visitar a su hermano y aprovechará de traer sus productos para vender a las personas que le encarguen mediante las redes sociales. Traerá ají colorado en polvo y en vaina.

La exprefecta planea volver a la política y postularse en las próximas elecciones subnacionales, a pesar de que afirma que cada vez que decide hacer política es perseguida por el Gobierno nacional.

“Cuando queremos participar en la política se inventan cosas. El gobierno y los movimientos sociales son guapos para fabricar mentiras y perseguir a los que pensamos diferente”, señaló.

Según Cuéllar, antes de tomar la decisión de retornar a la arena política escuchará los pedidos y necesidades del pueblo, y si ellos la quieren nuevamente, entonces volverá; y si no, dará un paso al costado porque su objetivo no es dividir.

“Vamos a trabajar según lo que quiera el pueblo para postularme en las próximas elecciones, donde me diga la gente ahí voy a ir para rescatar la democracia y hacer respetar nuestros derechos porque ahora no tenemos libertad ni democracia porque los movimientos sociales se inventan y quieren manejar todo, están procesando a todos los líderes y no vamos a dejarnos; así es que lo que decida el pueblo, en ese cargo vamos a postularnos”, afirmó.

Cuéllar considera que el gobierno de Arce se parece al “gobierno vengativo” de Evo Morales, ya que, en su criterio, solo se está dedicando a perseguir a la oposición y hacer revancha en contra de la expresidenta Jeanine Áñez.

“Arce Catacora está haciendo gobernar a Evo Morales, él es solo un levantamano. El golpe de Estado nunca pasó, Jeanine Áñez asumió democráticamente porque Evo renunció junto a los altos cargos y alguien tenía que asumir, y es por eso que Jeanine entró constitucionalmente”, aseveró Cuéllar.

En cuanto al Covid-19, dijo que se encuentra vacunada con dos dosis y hasta el momento no se ha contagiado del virus. Recurre a la medicina tradicional y a algunos fármacos para subir sus defensas y ora todos los días para pedir que su familia no se infecte del coronavirus.