La expresidenta Áñez cumple este lunes 6 meses en prisión

Este lunes se cumplirán seis meses de que la expresidenta del gobierno transitorio Jeanine Áñez se encuentra con detención preventiva.



En este momento se debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar. Si es que la instancia internacional se la otorga, eso obligará al Gobierno boliviano a que la traslade a un hospital o que se defienda el libertad.



La CIDH escuchó hace algunas semanas los argumentos de Carolina Ribera, la hija de la exmandataria.



El viernes, el Gobierno solicitó a la comisión, que depende de la Organización de Estados Americanos, que declare “inadmisible” el pedido de medidas cautelares a favor de la expresidenta porque “no cuenta con las causales requeridas”.



“El jueves el Estado boliviano, representado por la Procuraduría General del Estado, ha dado respuesta ante la CIDH al pedido de información MC 782-21 sobre solicitud de medidas cautelares para la ciudadana Jeanine Áñez Chávez y la ciudadana Carolina Ribera Áñez. Hemos pedido que se declare inadmisible dicha solicitud”, dijo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. El Gobierno fundamenta sus argumentos en los resultados de los exámenes especializados que se le practicó a la exjefa de Estado, además de las conclusiones que arrojó la junta médica que evaluó su condición clínica.



“En consecuencia, esos informes dan cuenta que efectivamente no se encuentra en el estado que se alega en la solicitud de medidas cautelares. No convergen los elementos, requisitos de gravedad, que es un elemento sustancial para este tipo de medidas; tampoco se ha acreditado la urgencia, dado el informe médico que se ha requerido”, agregó el procurador.



El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que en la denuncia presentada por Lidia Patty (MAS), que acusa a la expresidenta por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, “hay una situación contradictoria con mi posición. Como abogado, junto con las exasambleístas Adriana Salvatierra, Sonia Brito y otras, formulamos un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos primeros tipos penales (terrorismo y sedición)”.



Lamentó que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado aún. “La primera acusación que llevó Patty como exasambleísta todavía está en etapa preparatoria y el juez cautelar deberá determinar si es que toma determinaciones sobre las medidas cautelares. Seguramente sus abogados pedirán la cesación u otra medida”, dijo Lima.



El abogado de Áñez, Alaín de Canedo, complementó que al no haber podido reunir pruebas suficientes, el caso debería archivarse. "Eso es lo que dice la Ley”, aseveró.



El segundo caso se presentó por “las órdenes que emitió la señora Áñez en contra de la Constitución, a tiempo de autoproclamarse presidenta del país. Ahí se conformaron dos delitos de resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes. Se han dividido las causas y por eso tiene otros seis meses en prisión”, señaló Lima.

La defensa protestó porque asegura que no se puede juzgar a una sola persona dos veces por el mismo hecho”, acotó el ministro.