La expresidenta Áñez sufrió una decaída el fin de semana y tiene un fuerte dolor de cabeza

La expresidenta Jeanine Áñez sufrió una decaída el fin de semana y actualmente sufre de un fuerte dolor de cabeza, según afirmó la mañana de este lunes uno de sus abogados, Luis Guillén.

El jurista, que visitó a la exautoridad en la cárcel de Miraflores, contó que la vio muy débil y ratificó que la recomendación es que reciba atención especializada en un centro médico, por el cuadro de hipertensión y trastorno depresivo con ideación suicida que padece.

“La he visto bastante delicada, somnolienta, la veo más delgada, bastante débil y estamos con la preocupación de su estado de salud. No ha tenido ninguna crisis hipertensiva este fin de semana, pero su presión tampoco se encuentra estable. La he visto bastante cansada”, dijo.

Explicó que “el sábado recayó, pero lograron estabilizarla”, señalando que le manifestó que registra dolores de cabeza “bastante fuertes”. “Los médicos han manifestado que prefieren realizar un tratamiento en un centro médico, tanto el cardiólogo como el psiquiatra señalaron eso”, acotó.

El trastorno que presenta la exmandataria conlleva la alteración de aspectos biológicos de la personalidad, del aprendizaje y del contexto, e implica una inflamación a nivel sistémico, es decir, implica el deterioro del desempeño mental, donde los síntomas principales son estar triste, irritable e desinteresado.

“Tiene un dolor de cabeza bastante fuerte a causa de la hipertensión (…) Ella también presenta estrés, la depresión severa, que afectan mucho a su salud”, recalcó el jurista en puertas del recinto carcelario.

