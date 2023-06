La fábrica de agua del Chaco agoniza por la huella de la explotación de petróleo y gas en Bolivia

En Villa Montes, Yacuiba y Caraparí —municipios del Chaco boliviano— todos saben que la serranía del Aguaragüe es “la fábrica” que les provee agua. También saben que este recurso hídrico es cada vez más escaso y que está contaminado. En eso ha tenido mucho que ver la actividad petrolera a la que ha sido sometido este ecosistema en donde confluyen las selvas de montañas y el chaco serrano. Se sabe, pero las voces que piden que se frene este sacrificio ambiental en la provincia Gran Chaco no encuentran eco en el Estado. Y no hallan respuesta porque de las entrañas del Aguaragüe, cadena montañosa que es perforada desde hace más de 100 años, también se extrae el gas que este país exporta a Argentina, con algunos altibajos desde la década de los sesenta, y a Brasil desde 1999. Entre el 2006 y 2021, el total de ingresos que obtuvo Bolivia por venta de gas natural a Brasil y Argentina fue de 49 530 millones de dólares. Antes los ingresos eran por el petróleo, recurso que en la actualidad ya no es explotado en esta área protegida.



Mientras recoge el líquido en una botella, Celia Choque dice que estas emanaciones de petróleo datan desde cuando su padre, en su juventud, llegó a Caigua. Justo cuando la empresa norteamericana Standard Oil, en 1924, tenía licencia para explotar el petróleo de esta región. A ella, ya durante la era del gas, le tocó lidiar con la muerte de su ganado. “Tomaban el agua y se morían. Le hacía hacer análisis con el veterinario y decía que se debía a la intoxicación. Nadie respondió por estas pérdidas”, dice.



Otra de las cosas que lamenta, pero a la vez siente temor al expresarlo, es la pérdida del nivel del agua de la quebrada de Caigua por los efectos de la exploración hidrocarburífera. Hace una década era distinto, asegura.



Por protestar contra las actividades petroleras al menos cinco líderes indígenas han sido procesados, lo que ha hecho que los habitantes se refugien en el silencio. La bondad de la naturaleza, al dotar de yacimientos hidrocarburíferos al Aguaragüe, se ha convertido en su maldición. La empresa estatal YPFB Chaco denunció en 2015 a los dirigentes indígenas por intentar bloquear el acceso de maquinaria a las zonas en donde se iban a perforar los pozos. Los dirigentes, como respuesta, justificaron el bloqueo porque no se aplicó la consulta previa a su territorio.



Pozos que siguen contaminando



A 29 kilómetros de Caigua, la quebrada Los Monos ya no existe. Felipe Moza, exdirigente de la comunidad San Antonio, ubicada a los pies de la serranía, lamenta que la voracidad por el petróleo y el gas no solo hayan dinamitado las capas de vegetación de esta área protegida nacional, sino que también asegura que se han destruido los cursos subterráneos y superficiales del agua, porque hasta se ha “cementado el río”, es decir, donde antes había un curso de agua ahora hay solo cemento.



Que el agua de los riachuelos que fluyen de la cima de estas montañas serranas esté contaminada con filtraciones de petróleo y que haya emanaciones de gas no es un secreto. De hecho, fue una de las conclusiones a las que llegó el estudio “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico” publicado en 2017, en el que participó el gobierno de Bolivia y la Unión Europea.



Como parte de este estudio se realizó el inventario de 101 puntos de contaminación que aparecen georreferenciados en el informe, de los cuales siete fueron considerados pasivos y cinco pasivos representan un nivel de riesgo alto. Todos estos últimos se encuentran en la serranía del Aguaragüe. Y cada uno de ellos tiene sus propias particularidades.



El pasivo ambiental hidrocarburífero SAN-12, según se lee en el estudio, presenta fugas de gas provocadas posiblemente por daños en su estructura. En los suelos adyacentes al pozo SAN-13, así como en los sedimentos de la quebrada que se encuentra a 35 metros, existen altos niveles de hidrocarburos totales de petróleo, así como de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, que son compuestos orgánicos volátiles que están en los derivados del petróleo.

En el campo Los Monos, los pozos LMS-X1 y LMS-6 presentan fugas de gas por daño en sus estructuras. Y el pozo LMS-10 tiene los mismos problemas, por lo que filtra hidrocarburos líquidos.