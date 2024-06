La falta de médicos durará una semana y deja dolor e incertidumbre a pacientes

Sentada en una banca del Oncológico quedó impotente Lucía Hurtado, que este lunes tenía que ser intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor en el estómago y el procedimiento se postergó sin fecha por el paro médico de cuatro días que se une al feriado del viernes, dejando en la incertidumbre a los pacientes que no tendrán atención por una semana.

En el San Juan de Dios, sentada en su silla de ruedas, se encontraba la madre de Sofía Mole, que se agarraba la pierna intentando calmar el dolor. Está hinchada y empezó a ponerse de color oscuro, lo que preocupa a sus familiares que clamaban por atención de emergencia.

“No me la quieren atender, porque no hay espacio y ponen miles de excusas. Tengo orden del hospital DM-12 y ni así la atienden”, reclamaba Sofía, mientras se quejaba porque no había el especialista para asistirla y le pedían un ecodoppler (ecografía arterial) que le cuesta Bs 600.

Paro médico /Foto: Ricardo Montero

​

En el Oncológico, Lucía Hurtado (67) se enteró de la medida cuando llegó al hospital y vio el letrero en la puerta de ingreso. Supo que su cirugía fue suspendida. Tiene un tumor en el estómago y llegó con todo para ser sometida al procedimiento quirúrgico que le programaron después de semanas entre estudios, consultas y laboratorios. En el área de consulta externa intentaba entender las razones del paro para calmar su impotencia de haberse quedado sin atención.

“Vengo hace tiempo haciendo controles, sobrellevando el dolor y la enfermedad hasta tener todo para que me operen. Pero, justo ahora entran en paro y no queda más que esperar a que se levante la medida para que me programen su cirugía”, dijo resignada.

Para Lucía, el sistema público es la única opción para acceder a atención porque no tiene los recursos para mudarse a una clínica privada como quisiera en estos casos.

Marcha de profesionales de salud /Foto: Juan Carlos Torrejón

Sofía Mendoza (50) logró hacer sus laboratorios de sangre que le solicitaron para iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia contra el cáncer de útero. Sin embargo, está en la incertidumbre porque debe entregar los resultados de los análisis este martes y no sabe si habrá atención.

Sofía no solo lidia con la enfermedad, sino con la complicación de tener que trasladarse desde Yapacaní para recibir asistencia. Este lunes madrugó a las 3:00 para estar a las 7:00 en el hospital. Debido al paro, esperó más de lo habitual para hacerse el examen, pero a las 11:00 ya estaba con todo hecho.

Sobre la acera que da a la calle, se lamentaba porque enfrenta sola la enfermedad, ya que su única hija se encuentra en Chile. Muchas veces le ha tocado dormir en los pasillos porque el dinero no alcanza para los pasajes y menos para quedarse en un residencial.

Lucía Sanjinés y su papá tuvieron más suerte. “Gracias a Dios los tratamientos del cáncer se han respetado. A mi padre le hicieron la quimioterapia que tenía prevista, pero una señora me dijo que no la atendieron en consulta externa”, dijo.

Felicia Vargas también padeció para hacer colocar un antibiótico en vena a su hija de seis años, que sigue un tratamiento contra la leucemia, pero le indicaron que no había espacio por la saturación de pacientes. Toda la mañana se quedó a la espera de atención.

Los profesionales de la salud se movilizaron en diferentes regiones del país con marchas de protestas /Foto: Juan Carlos Torrejón

En el San Juan de Dios el descontento de los pacientes era evidente y el drama estaba donde se mire. A pesar de los avisos del paro que están pegados en las puertas de vidrio, muchos pacientes pasaron la noche haciendo fila en busca de una ficha para consulta externa con la esperanza puesta en que el paro se suspenda y todo se normalice.



“Venimos de lejos. No sabía que había paro, verdaderamente esto es un perjuicio. La enfermedad no espera”, dijo Fermina que llegó con su orden de derivación de un centro de salud del Plan Tres Mil y buscaba una ficha para el reumatólogo.

Daniela, familiar de otro paciente, llegó con su padre que tiene diabetes para que sea atendido por el especialista. Lograron la ficha después de acudir a dos centros de salud para tener la orden de transferencia y dormir una noche en la fila del San Juan de Dios. “Mi papá está muy delicado. Llevamos un mes yendo a los centros de salud y haciendo los exámenes y ahora todo quedó en nada. No sé cuándo me darán otra orden para el especialista”, indicó.

Molestia en otras regiones

En algunos hospitales, como el Viedma de Cochabamba, a primera hora se atendía a los pacientes que, como todas las mañanas, hicieron fila para acceder a un servicio de salud.

Pero en otros centros, como el Hospital de Clínicas de La Paz, no se brindó el servicio a los pacientes que madrugaron tratando de conseguir una ficha para consulta externa.

Los perjudicados expresaron su molestia con los médicos por los constantes paros.

La representante de los enfermos con cáncer, Rosario Calle, también expresó su molestia y consideró que “ya es demasiado” el perjuicio y que se deben “tomar acciones”.

“No es el primer paro que hacen, ahora de 96 horas y como el viernes es feriado, prácticamente, toda la semana no van a trabajar ¿Y qué de los pacientes? No van a atender a todos en emergencia porque no alcanzan. De verdad que nos molesta mucho la actitud de estos profesionales y no puede ser que los platos rotos tengan que pagar los enfermos sin dinero (suficiente como para hacerse atender en un hospital privado)”, cuestionó.

Sobre el perjuicio a los pacientes, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que debe primar el derecho a la vida y a la salud.

“En reiteradas oportunidades hemos dicho que, como máxima libertad de expresión puede darse el derecho a la protesta; sin embargo, ese derecho, ese ejercicio tiene límites de no perjudicar a los derechos a los pacientes”, dijo el Defensor del Pueblo.

Los pacientes tuvieron que reprogramar estudios y consultas /Foto: Ricardo Montero

Paro movilizado

Los médicos se movilizaron en todo el país. En Santa Cruz, se congregaron en la plaza del Estudiante, desde donde partieron en una marcha hacia la plaza 24 de Septiembre. Los dirigentes de la Federación de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) expresaron su rechazo al proyecto de ley y exigieron al Gobierno un diálogo sincero para buscar una solución al conflicto.

Cristhian Ulrich, secretario urbano de Fesirmes, aseguró que el paro es la única forma de hacer escuchar sus demandas. “Hemos presentado un estudio técnico jurídico para abrogar y retirar la transitoriedad del artículo 35 y no se nos ha tomado en cuenta”, señaló.

Ulrich instó al presidente Luis Arce a dialogar con el sector salud para encontrar una solución. “La única manera que nos podríamos retirar del paro es que el presidente se siente con nosotros, nos llame a una mesa de diálogo y podamos realmente tener un diálogo sincero entre el Gobierno y el sector salud”, dijo.

Evert Patiño, secretario de conflictos de Fesirmes, explicó que el sector salud ha presentado dos propuestas alternativas: una que rechaza la Ley 035 y otra que propone una reforma a la Ley 065 para establecer una jubilación digna. Sin embargo, dijo que el Gobierno no ha tomado en cuenta sus propuestas.

“Nos apena mucho que la Comisión de Planificación (de Diputados) no nos haya dado resultados. En virtud de eso, retomamos de presión”, sostuvo Patiño.

Por su lado, el director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss), Rubén Colque, calificó como un fracaso la medida, porque en las cajas de salud el 90% del personal trabajó con normalidad, según una evaluación del Ministerio de Salud.

“Solo el 10% del personal de la Caja Nacional de Salud y de los entes gestores ha acatado el paro, es decir, que la atención es normal en un 90% de los casos. Por tanto, este paro, por lo menos en la seguridad social, ha sido un fracaso”, afirmó.

Colque advirtió que los trabajadores y profesionales que no cumplan con la atención serán pasibles a sanciones, como descuento en sus salarios. “Vamos a instruir que se proceda con los descuentos, porque día no trabajado es día no pagado”, afirmó.

Señaló que la Asuss solicitó al Ministerio de Trabajo declarar ilegal la medida, por lo que personal de la institución realizará inspecciones en los hospitales para verificar la atención.

CAMBIOS EN LA CNS





René Delgado asumió como gerente de la CNS/Foto: APG Noticias

Tras una serie de medidas de presión de los médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS), el Gobierno finalmente decidió cambiar al gerente de dicha institución, Boris Uzziel Claure. En su lugar fue posesionado René Luis Delgado Aguirre por la ministra de Salud, María Renée Castro, quien aseguró que escuchó a “diferentes sectores sobre los problemas que se van generando en la Caja Nacional de Salud”.



​

JUBILADOS

El secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados, Rodolfo Ayala, señaló que la medida atenta contra la salud de sus afiliados y pidió a las autoridades tomar acciones contra los médicos. “Es reprochable la actitud de estos médicos ¿Qué va a pasar con las especialidades en cirugías que han sido reprogramadas?”, dijo.

FARMACIAS

El viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor y la Asociación de Propietarios de Farmacias, en una reunión este lunes, acordaron llevar adelante un encuentro nacional para encontrar “soluciones estructurales” al incremento de precio de los medicamentos.