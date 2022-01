La familia de Lucy, la joven víctima del asesino serial, relata que eran extorsionados y piden justicia

Escucha esta nota aquí

“Necesito justicia para mi hija”, clamó este miércoles Timoteo Ramírez, padre de Lucy, la joven de 17 años que fue encontrada sin vida en el domicilio de Richard Choque Flores, acusado de asesinato y de haber abusado a aproximadamente 77 mujeres.

“Necesito justicia para mi hija, no quiero que esto se quede así. Cómo ese delincuente me la va a matar así. Él también quiero que sufra hasta las últimas consecuencias”, señaló el padre de la víctima, en contacto con Bolivia TV.

Este lunes, la Policía de La Paz identificó y presentó a Richard Choque Flores, de 32 años, denunciado por proxenetismo, pornografía y trata de personas. Él es acusado de haber abusado a aproximadamente 77 mujeres.

"Por lo menos hay 77 denuncias de personas que fueron abusadas por este sujeto, que no solo fueron extorsionadas, sino también obligadas a mantener relaciones sexuales", dijo el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.

Según el informe policial, en coordinación con la Fiscalía, se realizó un allanamiento del domicilio del sindicado y desenterró los cuerpos de las menores identificadas como Lucy R. Z., de 17 años, e Iris V. Ch., de 15 años, quienes estaban reportadas como desaparecidas desde mayo y agosto del 2021, respectivamente.

María, madre de Lucy, relató que el presunto asesino, a través de mensajes, pedía el depósito de Bs 70.000, además de fuertes sumas en recargas de crédito de teléfono, advirtiendo que, de no cumplirse con los pedidos, mataría a la joven.

“Mándame también 10.000 bolivianos de valor en tarjetas de Entel, tarjetas de Tigo, tarjetas de Viva, puro de 100 bolivianos me ha pedido. Eso yo no le he depositado”, relató.

“Ayúdenme para que reciba su merecido (el asesino), mi hija cómo habrá sufrido. Mi hija tenía que estudiar, esto no merecía mi hija”, expresó la madre de Lucy.

Según el reporte de los investigadores, Richard Choque Flores está con detención preventiva en la cárcel de San Pedro por los delitos de trata y tráfico, proxenetismo, pornografía y porte o portación de armas de fuego.

La policía lo califica como una persona con perfil de “sicópata sexual”. Él creaba una base de datos con sus víctimas, donde se verificó que había captado a varias mujeres no solo de La Paz, sino de Cochabamba, Santa Cruz y hasta de Los Yungas.

Richard Choque Flores, captaba a sus víctimas por redes sociales y se hacía pasar por policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y ofrecía trabajo a las jovencitas como trabajadores sexuales.

