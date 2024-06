La Felcn de Santa Cruz cambió de comandante 10 veces en solo dos años

El coronel Víctor Zamorano fue “replegado” hace dos semanas a La Paz. Estaba a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz. Este cambio puso sobre la mesa algunas evidencias sobre la vulnerabilidad de ese cargo que se convierte en un ‘fierro caliente’, según señalan los propios agentes de esa institución.



Así, en los últimos dos años, el director de la fuerza antidroga de Santa Cruz fue cambiado en al menos en 10 oportunidades y eso es como cinco “repliegues” por año. El Gobierno explicó que son “movimientos rutinarios” y se dan de manera permanente cada cierto tiempo; de hecho, casi cada tres meses hay un nuevo jefe departamental.



Pero los motivos extraoficiales y oficiales, para los relevos tienen un común denominador que tiene que ver con denuncias y procesos legales activados por el trasiego ilegal de estupefacientes, así como delitos conexos a esa actividad, según un recuento que realizó EL DEBER.



Los cambios en la dirección general son anuales porque eso es lo que está contemplado en las normativas de ascensos de la Policía Boliviana. Expertos en temas de seguridad y policías consultados por este rotativo consideran que “no es una buena señal” que se cambie tan seguido a los jefes de una fuerza tan sensible como es la Felcn.



Del último caso hacia abajo. La salida silenciosa de Zamorano se produjo porque el uniformado fue vinculado y frecuentaba a un grupo de músicos bolivianos, alguno de ellos con procesos abiertos por narcotráfico. Compartió en varias oportunidades con estos músicos en una casa incautada que él mismo confiscó tiempo atrás en un operativo, según datos de los fiscales a cargo.



Víctor Zamorano estuvo al frente de la Felcn desde febrero de 2024 hasta los primeros días de junio. Eso sí, le tocó enfrentar diversos operativos entre los que se destaca la incursión de efectivos de inteligencia en una propiedad agrícola en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde el contingente se enfrentó a tiros con los guardaespaldas de un capo brasileño, Lourival Máximo da Fonseca, buscado desde los años 90 por la provisión de droga a Europa. El sujeto fue capturado y posteriormente expulsado a su país de origen.



Además, un uniformado de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) que estaba a su cargo, resultó con quemaduras durante el acto de interdicción a una fábrica de clorhidrato de cocaína de Bulo Bulo. Sucedió cuando pretendió incinerar una máquina, pero las llamas lo alcanzaron debido a que los narcotraficantes, al huir del lugar, rociaron con gasolina la zona para atentar contra la vida de alguno de los policías.



Zamorano lideró la Felcn de Santa Cruz en reemplazo del coronel Yumer Dante Justo Condori. Yumer fue designado director de las Fuerza antidroga en 2023 y ese año lideró 10.470 operativos. Su gestión no fue observada hasta la fuga del narcotraficante Sebastián Marset de la capital cruceña. El caso también activó pesquisas e informes de funcionarios de Migración y del Servicio de Identificación Personal (Segip) porque el prófugo tenía identidad nacional cuando vivía en Santa Cruz.



El uruguayo, a través de un video, agradeció al director nacional de la Felcn, el coronel Ismael Tito Villca, por ayudarlo y alertarlo para que escape ante una orden que dio el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Este caso motivó varios cambios.



Ahora, el mayor Rubén Moscoso viene cumpliendo como encargado de la Felcn, en reemplazo de Zamorano, hasta que se designe al director que posiblemente se conozca esta semana.



Siete cambios en 2022



En 2022 se observó la mayor cantidad de cambios, al menos siete veces en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), entre interinatos y casos explosivos como el de Misael Nallar Viveros o la intervención al aeródromo de Cotoca.



A inicios de año, el coronel Víctor Hugo Medina asumió en la Felcn en reemplazo de Álex Bedoya, que fue acusado de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, involucrado por dar paso a un cargamento de precursores químicos, material utilizado para la cristalización de droga.



No pasó un mes, Medina fue removido y su lugar lo ocupó el coronel Saúl James Rojas, este último que estuvo al mando durante dos meses, hasta que se dio a conocer el caso del aeródromo de Cotoca donde presuntamente salían avionetas con cargamentos de cocaína y por ello fue apartado. En aquel hecho, 38 personas fueron aprehendidas.



En abril, el coronel Jimmy Saavedra fue designado de manera interina y duró en dicho cargo hasta mayo, aunque su trabajo fue reconocido por el mismo viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani. Por disposición de la dirección nacional fue reemplazado por el coronel Herlant Aldo Portanda.



Poco más de un mes y luego que se conoció el asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip por parte de Misael Nallar Viveros (quien guarda detención preventiva en Chonchocoro), el entonces jefe de la Felcn, el coronel Gregorio Illanes, emitió un memorándum en el que ordenó el cambio de Portanda en reemplazo de Miguel Ángel Burgoa por presuntos nexos y encubrimiento con el principal acusado del triple asesinato.



Opinión



Jorge Santistevan, militar en servicio pasivo, opinó que los cambios en la fuerza antidroga deben darse por necesidades de servicios, como un ascenso extraordinario o por cumplir tareas en otras reparticiones donde sean requeridos.



“El cambio no es un castigo, la suspensión sí, pero si están cambiando frecuentemente significa un manoseo institucional y por intereses políticos”, expresó en contacto con EL DEBER.



Sostuvo que bajo esta figura existe una alta politización e intereses corruptos y por narcotráfico.



“Los cargos máximos son de atracción para los peces gordos y por los vínculos políticos”, dijo en contacto con este rotativo.