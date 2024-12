La Felcn incautó 139 toneladas de cocaína en 1.500 días, reporta Del Castillo

“Si sumamos toda la cocaína que hemos quitado de las calles y de los países de la región, -porque hemos demostrado que, en nuestro país, las bolivianas y bolivianos no somos grandes consumidores de droga- hemos logrado incautar más de 139 toneladas de cocaína en 1.500 días, cifras inigualables y que probablemente en las siguientes gestiones no se vuelvan a repetir”, afirmó el ministro.



El ministro comparó resultados con los de 2019, en la gestión del exministro de Gobierno Carlos Romero, e indicó que en ese periodo se incautaron 15,5 toneladas de cocaína, mientras que, en el gobierno de Jeanine Áñez, durante 2020, 15.6 toneladas de cocaína.



En los últimos 1.500 días, la Felcn también secuestró más de “1.269 toneladas de marihuana”, intervino y destruyó más de 304 laboratorios, entre laboratorios de cristalización, laboratorios de reciclaje y laboratorios de droga sintética, de acuerdo con el reporte de Del Castillo.



Además, la Felcn: destruyó más de 3.800 fábricas de pasta base de cocaína, aprehendió a más de 13.359 personas vinculadas al narcotráfico, secuestró 217 avionetas y 6 helicópteros; e intervino y destruyó más de 299 pistas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales.



“Estas cifras demuestran que en los últimos cuatro años no nos hemos detenido ni un solo instante, y hemos estado a la altura de lo que ha demandado nuestra patria, la comunidad internacional y todos los países de la región”, afirmó el ministro de Gobierno.