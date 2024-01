La Feria Alasita 2024 abre con ofertas turísticas en La Paz y deseos de prosperidad

El alcalde paceño contó un testimonio de la fe que le tiene al Ekeko, cuando el año pasado pidió lentes para tener una buena visión. La autoridad contó que a fines de 2023 le detectaron glaucoma, una situación que derivó en que sea intervenido quirúrgicamente. “Me compré unos lentecitos para no perder la vista, fíjense a finales de año (2023) me detectaron glaucoma, me han operado a tiempo”, contó el burgomaestre.