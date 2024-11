La Feria Inspira 2024 trae oportunidades de crecimiento en Bolivia y Estados Unidos

Direcciones de la FERIA INSPIRA en cada departamento

• Sucre: Calvo No 332, Edificio Biblioteca Robert Callahan, CBA

• Cochabamba: CBA, 25 de Mayo y Plaza Colón

• Cobija: Universidad Amazónica de Cobija, Campus Universitario de Las Palmas

• Santa Cruz: CBA Calle Sucre No 346

• La Paz: CBA, Av. Arce Parque Zenón Iturralde No 121

• Tarija: CBA Tarija, Calle 15 de Abril No 624

• Oruro: Plaza Castro y Padilla, ex parqueo Entel