La fiebre por el oro en Mapiri no tiene control y la trata de mujeres sigue sin pausa

Mapiri sufre todos los días por la febril explotación del oro. En este municipio, ubicado en la provincia Larecaja del norte del departamento de La Paz, no hay control minero y la trata y tráfico de mujeres sigue sin pausa. La minería provocó la contaminación de las aguas de sus ríos , pero también se ve que la búsqueda feroz de oro desvió el cauce de estas aguas, ocasionando que la tierra sufra de deslizamientos.

Hace un mes el alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, pidió a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que ejerza control a las cooperativas mineras asentadas en la zona . La autoridad decía que si la AJAM no actúa podía haber desgracias. Y eso sucedió el fin de semana.

“Será la responsabilidad de la AJAM porque no puede tomar acciones, se ha ido a notificar a las personas que se dedican a la explotación de oro, pero no hay resultados. Están trabajando dentro de la mancha urbana y la AJAM no hace nada para evitar que se extienda la explotación ilegal”, afirmó Apaza hace un mes.