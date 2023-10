La Fiscalía acusa de genocidio a Jeanine Áñez y ella pide un juicio a Evo para llegar a la verdad

Desde la prisión paceña de Miraflores, donde está detenida desde marzo de 2021, Áñez afirmó que no habrá justicia hasta que Morales comparezca ante un tribunal. “Los cobardes hacen leña del árbol caído. Me arrancaron de mi hogar, me despedazan desde el 13.3.2021. No hay ni habrá Justicia sin un juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponda y que determine la verdad. La venganza del MAS es dictadura pura”, fue el mensaje de Jeanine Áñez que se transmitió a través de sus redes sociales.