La Fiscalía de La Paz aún no investiga la denuncia de acoso sexual contra Jáuregui

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que hasta la fecha no comenzó la investigación por el caso de la denuncia de presunto acoso sexual contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui. En tanto, el legislador lanzó una advertencia: “Que no me jalen la lengua”, en alusión, según él, a sus colegas parlamentarios que están detrás de la denuncia.