La Fiscalía desconoce la presidencia de Áñez y la imputa por vía ordinaria

La Fiscalía, como lo hizo el Gobierno de Luis Arce, no reconoce la condición de expresidenta de Jeanine Áñez y la imputó por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades, aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece la Constitución. La exmandataria es acusada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en el caso Senkata. Sin embargo, en otros ámbitos sí reconoce su gestión. Dos de sus exministros son investigados por corrupción durante su gobierno.

En octubre de 2022 el juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, determinó que Áñez no fue presidenta constitucional del Estado , y que le correspondía un proceso ordinario y no así un juicio de responsabilidades por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

“Pedimos que se investigue los hechos de 2019. Por qué estas personas estaban ahí (en Senkata) bloqueando, qué hacían, recibían o no dinero, eran agresivos o no, ¿era en sí una manifestación pacífica como dice la Fiscalía?”, cuestionó el jurista. Además, “en qué respaldan de que pueda ser llamada como una manifestación pacífica; entonces, estamos hablando de una imputación que está comprometida en su objetividad porque directamente nos establecen que estas personas estaban de forma pacífica en Senkata”, agregó Guillén.

El exministro Núñez se encuentra fuera del país en un destino no conocido. Este medio se comunicó ayer con Ortiz, quien señaló: “No sé nada oficialmente, nunca he recibido ninguna notificación ni informe de auditoría, pero si me convocan yo siempre he dicho que estaré dispuesto a prestar toda la colaboración a las investigaciones correspondientes”.