La Fiscalía descubre los 3 cheques con los que supuestamente se pagó la coima en ABC

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, documento al que EL DEBER tuvo acceso en el Ministerio Público, en contra de Jesús Esteban Aguilar. En este caso, el proceso fue abierto en La Paz, no en Sucre, y ya no por el diputado Héctor Arce, sino por el Ministerio de Justicia, a través de la Viceministra de Transparencia institucional y lucha contra la corrupción, Susana Ríos Laguna.

Indica que “ tiene un capital registrado en la ex Fundempresa (ahora Secprec) de Bs 10.470 . Él habría realizado movimientos económicos no acordes a su perfil económico, menos de la empresa unipersonal”, dice la acusación.

Es decir que este “contribuyente” no se encontraba habilitado para emitir factura alguna , menos realizar trabajo o actividad económica lícita sin que previamente cumpla con sus deberes tributarios conforme a lo que establece el artículo 68 de la Resolución Normativa del directorio, que señala que “los sujetos pasivos del IVA, en caso de suspensión temporal y definitiva de la actividad económica, tienen la obligación de inactivar el NIT” y mientras el NIT esté inactivo “no podrán realizar actividad gravada, en caso de evidenciarse esto, el contribuyente se tendrá como no inscrito y se aplicará la sanción”.

La acusación establece que entre el 25 de febrero y el 11 de julio de 2022, cuando su NIT estaba inactivo, el sindicado emitió facturas por un total de Bs 14.074.212,80 , “desconociéndose a la fecha el destino y el uso de los mismos, toda vez que la empresa unipersonal cuenta con un capital que no supera los Bs 10.470 resultando inaudito que una empresa realice operaciones financieras de millones de bolivianos, con un capital ínfimo”.

En esta nueva denuncia, se establece que las sumas de dinero facturadas por la empresa unipersonal de Aguilar Suxo están relacionadas con empresas chinas: CCCC Second Highway Engineering Co LTD. (Sucursal Bolivia) y justamente la empresa Chec, cuyo representante legal es Jin Zhengyuan, “quien es investigado junto con otros servidores públicos de la ABC por presuntos hechos de corrupción referido a la licitación de la carretera Sucre-Yamparáez”.