La Gaceta publica el Presupuesto 2024 y se convierte en la Ley 1546

La Gaceta del Estado publicó la Ley 1546, que es el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 y, de ese modo, el proyecto enviado por el Ejecutivo, que no fue aprobado por la Asamblea, adquirió fuerza de Ley en aplicación del numeral 11 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE).

En octubre de 2023 el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley. El diputado Miguel Roca (CC) denunció que a la Asamblea llegó solo dos hojas, que eran la carta que pedía la aprobación, pero no llegó a ver el legajo de más de mil hojas del PGE, el que recién fue conocido por los parlamentarios a mediados de diciembre.

Por esas razones, los opositores denunciaron una manipulación del Gobierno para que la Ley sea aprobada sin cambios, porque el MAS-ala 'arcista' no tiene los votos suficientes que le permitan aprobar leyes, solo tiene el control de Diputados y no así de Senadores.



“No está bien, pero entrará en vigencia lo que es el Presupuesto General del Estado. Es un presupuesto que dice lo que se va a recaudar y lo que se va a gastar; pero no lo que se va a prestar, o algunos cambios de algunas leyes, eso no se puede estar ahí; espero que el hermano Presidente (Luis Arce) tenga un buen asesoramiento, es solamente de la parte del presupuesto y no las partes que sí o sí que necesitan una ley expresa generada a través de la asamblea, como los créditos”, dijo el senador Félix Ajpi en conferencia de prensa.