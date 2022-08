La ‘gringa Alicia’: cocalera de base que ve un conflicto innecesario y artificial

La 'gringa' Alicia es filósofa y antropóloga, foto de archivo “En este momento soy una cocalera de base, pero también fui dirigente en la central de mujeres San Bartolomé, en Chulumani. La organización sindical se debe respetar y ahora no se lo hace en este conflicto, que es una continuación de años. ¿Arnold Alanes qué ganó? Nada. Él no respeta nuestra organización y solo está protegido por el Gobierno ”, consideró Spedding.

“El Gobierno no respeta la independencia sindical e insiste en promover organizaciones sociales que tienen alineación partidaria, eso no tiene que existir. La historia del sindicalismo agrario campesino muestra el pacto militar-campesino y luego hubo masacres. Llegaban con tanques y asesinaban, a raíz de eso nació el sindicalismo con independencia y eso costó sangre, recordamos a Genaro Flores y ahora vemos al MAS que hace lo mismo, quieren organizaciones partidarias, cuando las organizaciones no deben seguir ninguna línea. El Gobierno se dedicó a fomentar estas organizaciones paralelas y ahora se ve en este conflicto con el grupo de Arnold Alanes, quien no tiene base social”, detalló Spedding.