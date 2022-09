La Iglesia Católica pide al nuevo Defensor del Pueblo no tener preferencias políticas en el desempeño de su cargo

“El cargo de Defensor del Pueblo tiene una clara vocación de defensa imparcial de los derechos humanos de todos los bolivianos. La persona designada conviene que tenga un claro desempeño y vocación de servicio a la colectividad, sin preferencias políticas para que no haya duda en su legitimidad para ejercer el cargo ”, dijo Arana durante la lectura del escrito. Agregó que si el nuevo defensor no aborda los temas centrales que aquejan a Bolivia se aumentará las dudas sobre su identidad de defensor del pueblo.

Sobre la elección, la CEB indica que el nuevo defensor debe contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales para que sienta el respaldo y apoyo de la ciudadanía. “De no ser así, este cargo está viciado desde sus inicios. Nuestra democracia es frágil y hay que buscar afianzarla, pues estamos lejos de consolidar una democracia con cimientos fuertes y profundos. No podemos seguir alentando una democracia débil. Democracia es inclusión, no exclusión", sostiene el comunicado, que fue publicado en la página oficial de la Conferencia.