La interpelación a Lima se frustra por viaje y surgen tres obstáculos para la sesión

La anunciada censura al ministro de Justicia, Iván Lima, por parte de los ‘evistas’ se frustró debido a un viaje de la autoridad a Santiago de Chile. La sesión de interpelación fue reprogramada hasta dentro de cuatro meses y el bloque radical considera que hay un cálculo por parte del Gobierno, ya que algunos diputados ‘arcistas’ también habrían viajado al exterior, lo cual les resta votos.

Esta semana están previstas otras interpelaciones a los ministros de Gobierno, de Educación y de Hidrocarburos pero que, desde el criterio de los legisladores, serán suspendidas por falta de modificaciones a la Ley 1350 que regula las censuras, por los viajes al exterior de dos ministros observados y de diputados ‘arcistas’ y la vacación legislativa aún sin fecha.

“Yo creo que están haciendo un cálculo porque tenemos información de que 10 de los diputados renovadores y algunos de oposición habían viajado a China o un país de Asia. ¿Será un viaje de vacación? Sin ellos, el ministro estuviese censurado y por eso, rápidamente, han preparado una nota indicando que el ministro estuviese viajando a Santiago de Chile. Pero, el ministro sabía de la programación de la interpelación”, cuestionó el diputado del bloque radical del MAS e interpelante, Freddy López, en contacto con este medio.

El viernes, Lima observó la anunciada censura en su contra y a otros ministros. Apuntó que esta postura no es constitucional porque no se da la oportunidad a los ministros de presentar sus argumentos.

“Ya se está diciendo que el próximo ministro va a ser censurado y no se lo ha escuchado a ese ministro, no hubo el acto de interpelación, ninguno de los ministros en este momento tiene la posibilidad de presentar sus argumentos y tener recién una decisión de parte de la Asamblea Legislativa, (pero) ya está decidida la censura, eso no es constitucional, eso es arbitrariedad, eso no es respetar la Constitución. Censurar por censurar, interpelar sin un objetivo y sin un norte claro, no es democrático”, señaló.

La interpelación al ministro de Justicia estaba prevista para este martes 4 de julio e iba a ser interrogado por tres hechos: el cumplimiento del Gobierno a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); el asalto al Hotel Las Américas y el cierre del caso coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Una fuente del Gobierno confirmó a EL DEBER que el ministro Iván Lima viajó a la capital chilena, aunque se desconoce el objetivo.

Una nota del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, confirma la reprogramación de la interpelación a Lima para el 4 de octubre a las 14:30. López, como interpelante, cuestionó el largo aplazamiento.

“Con seguridad van a buscar la suspensión de la interpelación (del ministro Eduardo Del Castillo). No creo que los legisladores regresen rápidamente de China, están cuidando al ministro que ya fue censurado. Con seguridad esta semana no habrá nada, ni interpelaciones ni sesiones de plenaria porque no van a tener quórum”, advirtió el legislador que también es interpelante de Del Castillo.

El 5 de julio, nuevamente, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, volverá al hemiciclo para responder por hechos de narcotráfico y la seguridad interna del Estado. Esta autoridad también debe volver el 11 de julio al Legislativo por la seguridad en las cárceles, aunque prevén reprogramación de la última porque coincide con otro acto.

El martes, 11 de julio, será el turno del Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, que fue convocado por los asambleístas ante el incremento de precios de importación de los hidrocarburos.

Finalmente, el 18 de julio, el ministro de Educación, Edgar Pary, deberá contestar por la actual situación de la malla curricular y el cumplimiento de la Ley 070 Ley de Avelino Siñani.

Los actos interpelatorios toman relevancia luego de la censura a Del Castillo que, dos días después, fue repuesto en el cargo por el presidente Luis Arce, una decisión que ha sido cuestionada por posible incumplimiento a la Constitución.

Obstáculos

Los legisladores masistas apuntaron otros motivos por los que podrían suspenderse las interpelaciones. La primera está relacionada con la falta de modificaciones a la Ley 1350 de Regulación de Efectos de la Censura a cargo de la Asamblea Legislativa.

“Tomemos en cuenta que el mismo ministro de Justicia ha indicado que mientras no se considere el aspecto de la sentencia constitucional del 5 de abril, estarían en suspenso las interpelaciones. Hay que adecuar a esa sentencia diferentes artículos que se dieron en esa ley. Yo creo que todos estos aspectos serán considerados por el presidente nato para las interpelaciones”, alertó la diputada Betty Yañíquez, del MAS.

El fallos declara la inconstitucionalidad de los artículos 3.III, 4.I, y 4.II y III de la Ley 1350. “Se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que a efectos que la referida Ley cumpla su finalidad, a partir de los preceptos vigentes y los declarados constitucionales, proceda a adecuar, en lo que corresponda y conforme el control de constitucionalidad efectuado en el presente fallo constitucional, la mencionada normativa”, indica la Sentencia Constitucional 0020/2023 del 5 de abril de este año.

La senadora Virginia Velas apuntó otras trabas como la vacación legislativa aún sin fecha y que podría iniciar luego de las fiestas julias en homenaje al departamento de La Paz. Esta vacación también frenará el tratamiento de créditos y de la nueva ley de pensiones.

“Dijeron que íbamos a entrar en receso desde el 3 de julio y no sabemos si entraremos. Si fuera el caso las interpelaciones se suspenderían”, manifestó la legisladora del MAS.

El jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, adelantó que la interpelación de Del Castillo será suspendida por un viaje de la autoridad. “Tengo entendido que nuestro vicepresidente va a suspender las interpelaciones. Nuestro ministro de Gobierno y de Justicia estarían fuera del departamento.

Estrían pidiendo que se suspendan”, dijo y recalcó que no es por miedo a la censura. Respecto a negociaciones de leyes dijo que no serán necesarias ya que tanto evistas y opositores deben considerar las leyes que sean de importancia para el país y no solo pueden bloquearlas por temas políticos.

Lea también PAÍS Fiscalía confirma que se archivó el caso ‘coimas en ABC’ y dicta sobreseimiento definitivo Las tres impugnaciones presentadas no tuvieron ningún efecto

​