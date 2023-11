La Justicia revisará condena de 10 años contra Áñez y las acciones de Evo en 2019

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, admitió analizar un recurso de casación presentado por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez. Acepta así analizar hechos como la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales y de su exvicepresidente Álvaro García Linera, además de las renuncias en cascada de los presidentes de las cámaras de la línea de sucesión constitucional y no de sus curules.

El documento legal, al que tuvo acceso EL DEBER, declara “admisible” el recurso de casación “propuesto por Jeanine Áñez Chávez, solamente en relación a sus motivos primero y tercero”. La casación es la última i nstancia de apelación en un proceso penal antes que la sentencia sea ejecutoriada y no tenga vuelta atrás.

El Gobierno no comentó el documento. La defensa de la expresidenta Áñez puntualizó que “el TSJ reconoce que hubo inexistencia de fundamentación de la sentencia dictada contra Áñez sobre hechos que no fueron probados dentro del juicio ordinario”.

En ese sentido, el Tribunal admitió que se debe analizar “el valor de vinculante o no del ‘comunicado’, emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Se refiere a que el 12 de noviembre de 2019 , minutos antes de que Jeanine Añez asumiera la presidencia, el TCP dio su respaldo legal a la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001, que se sustenta en la “vacancia” del presidente. El comunicado señalaba que la jurisprudencia constitucional que se encuentra en la Declaración Constitucional 0003/01, estableció, en su “considerando III que, frente a una sucesión constitucional, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe del Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley, ni resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia de la República”.

Establece que el “el Tribunal de alzada no consideró, como parte del control, el ‘impedimento definitivo’, en cuanto la salida del país de los en ese momento presidente y vicepresidente del Estado”. Según la defensa de Áñez, en ese punto apunta a la responsabilidad de Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, y espera que “por fin ambos sean incluidos en el proceso y que asuman responsabilidad por haber fugado del país. Áñez no cometió delito alguno, sólo cumplió con su deber de asumir la presidencia transitoria, ante la ausencia de toda la línea de sucesión. Los que cometieron delitos fueron ellos, no la expresidente”, manifestó la defensa.