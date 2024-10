La ley de escaños tendrá un ajuste mínimo y solo tocará una diputación en la ALP

La nueva ley de distribución de escaños parlamentarios tiene un ajuste mínimo que afectará una diputación plurinacional, y no se tocarán los escaños uninominales, informó a EL DEBER, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi.



“No se van a afectar las circunscripciones uninominales, éstas se mantienen intactas, solamente habrá una pequeña variación en lo que hace a los diputados plurinominales. Toda la información oficial, la brindaremos en los próximos días”, declaró Tahuichi.



El proyecto de ley de los nuevos escaños parlamentarios, aún no fue remitido a la Asamblea Legislativa, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE), emitió los datos del Censo 2024, de la población por departamento y por municipios el 29 de agosto, y el 3 de septiembre, Tahuichi informaba a los medios que el cálculo con la nueva distribución de escaños ya se había realizado.



Ayer, la autoridad electoral admitió que sí hubo “un grado de demora” en el envío del proyecto de ley al Legislativo, después de que el ente electoral insistió en tratar este tema para que los nuevos escaños sean tomados en cuenta en las elecciones generales de 2025.



Tahuichi argumentó que el retraso es porque el TSE tiene en sus manos otra gran responsabilidad como es la organización de las elecciones judiciales, programadas para diciembre. No obstante, aseguró que la propuesta está pasando por el último filtro de revisión técnica y jurídica.



“Este proyecto está siendo revisado por nuestra dirección jurídica. En los próximos días de esta semana vamos a enviar este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que la misma sea aprobada en el plano más urgente posible. Sólo falta la última mirada jurídica”, agregó la autoridad y eludió dar más detalles sobre el contenido de la misma.



Solo reiteró lo que anunció el 3 de septiembre en el sentido de que “esta nueva redistribución tiene una suerte de equiparación, es muy similar a la distribución de escaños, producto del censo del año 2012. Hay un departamento que pierde y hay uno que gana”.



La equiparación a la que hace referencia Tahuichi es entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz por la cantidad de habitantes que tienen ambas regiones. Según el Censo 2024, Santa Cruz que en la actualidad tiene 28 escaños parlamentarios, suma uno más porque su población creció a 3,1 millones de habitantes y tendrá 29 escaños.



En tanto, La Paz que es el segundo departamento más poblado con 3 millones de habitantes, no logró aumentar su representación parlamentaria y se quedó con 29 escaños parlamentarios.



La pregunta es ¿qué departamento perdió ese escaño que ganó Santa Cruz?, si bien Tahuichi evitó dar más detalles al respecto, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alertaba el 5 de septiembre que esa región perdería un escaño, todo por los datos que emitió el INE.



“Yo soy realmente escéptico ante este Censo, toda vez que no puede ser que pierda un escaño Cochabamba”, decía Reyes Villa y anunciaba que iba a demostrar que los datos de población que dio el INE no eran reales.



Desde el Legislativo, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, en Diputados, Enrique Urquidi, calculó que el proyecto de ley de redistribución de escaños será tratado recién en noviembre porque en octubre, la prioridad es la elección de un nuevo fiscal general y la formación de las nuevas directivas camarales.



“Tenemos un plazo fatal para tratar este tema hasta la primera quincena de diciembre. Me inclino por pensar que ese tema se lo va a tratar con las nuevas directivas camarales a partir del 8 de noviembre”, dijo Urquidi a EL DEBER.



Santa Cruz fue el departamento que exigió con protestas la realización del Censo de Población y Vivienda por más recursos así como escaños



Nueva distribución



Se prevé que las elecciones generales será con nuevos escaños.





DISTRIBUCIÓN ACTUAL



Según la Ley 421 de Distribución de escaños de 2013, La Paz tiene 29 escaños; Santa Cruz 28; Cochabamba 19, Potosí 13; Chuquisaca 10; Oruro 9; Tarija 9; Beni 8 y Pando 5.



PROYECCIÓN



Según la previsión del TSE, Santa Cruz tendrá 14 escaños uninominales, 14 plurinominales y una circunscripción especial.



PLAZO



Hasta diciembre de este año el Legislativo debe aprobar la nueva ley de escaños.