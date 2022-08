La mano de obra boliviana es apetecida en los campos frutícolas de Chile

A pesar del frío invernal que algunas veces llega a los 5 grados bajo cero, el abrazador calor de verano y el cansancio que recorre su cuerpo, el cosechero boliviano se halla firme en su lugar de trabajo dentro de los fundos desde tempranas horas de la mañana. Con dos baldes blancos y su tijera, el boliviano inicia con su jornada laboral. La rapidez y la destreza tienen que ser cualidades que no deben faltar a la hora de cortar la fruta y llenar su tarro, ya que mientras más baldes llena, más dinero recibe.

K. R., de 40 años, es una boliviana que con mucho esfuerzo logró cimentar una empresa contratista para cosechar en los fundos. Contó que los bolivianos son los preferidos para realizar dichas tareas, por encima de la mano de obra venezolana, colombiana y haitiana quienes no son buenos en los terrenos de cosecha.

“Los bolivianos son más trabajadores, voluntariosos a diferencia de los otros extranjeros”, expresó. La contratista es conocida en la comunidad boliviana por ser una persona solidaria que ayuda a los compatriotas que llegan a Chile en busca de progreso. Ella recuerda que una vez llegó una mujer acompañada de su hijo que sufría un retraso mental y en todos los lugares a donde iba a trabajar la echaban. “La retiraban de los trabajos porque su hijo a veces sufría ataques y hacía caer la fruta o no podía cosechar”, relató.

Al ver aquella realidad la contratista, no dudó en brindarle su ayuda y le ofreció trabajo. La cosecha como todo rubro tiene sus altas y bajas; existen temporadas donde las ganancias son buenas y otras donde solo te alcanza para sobrevivir.

Por otra parte, debido a la crisis en la que se encuentra Argentina, muchos bolivianos que se fueron a trabajar en la costura u otros rubros en ese país, decidieron cambiar de planes y trasladarse hasta Chile. “Está insoportable la situación en Argentina, ya no alcanza para comer y mucho menos para ahorrar y mandar a la familia. Muchos amigos me hablaron de que en Chile hay trabajo dentro de los campos y de esa manera vine a este país”, contó Gastón S., un cochabambino que se desempeñaba como costurero de pantalones en Argentina y ahora trabaja cosechando limones.

Existen bolivianos que cuentan con sus papeles legales para residir en dicho país y poder trabajar. Pero también está la otra cara de la moneda, los ilegales quienes ingresan a Chile por vías clandestinas en busca de un mejor futuro. Estos últimos tienen la oportunidad de gozar de un estatus legal, viajando hasta la frontera con Bolivia para hacer sellar su pasaporte, pero algunos, por su dejadez, no lo hacen y quedan en el anonimato.

Al no tener todos los papeles en regla, son víctimas de abusos por parte de algunos empleadores quienes se aprovechan de esa situación para no pagarles el sueldo completo.