La marcha del MAS cierra con amenaza de nacionalizar las empresas de Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

La multitudinaria marcha que promovió, desde Caracollo en Oruro y La Paz, el expresidente Evo Morales, cerró con un multitudinario mitin en la plaza de San Francisco de La Paz. Desde allí, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, amenazó con promover la nacionalización de empresas de Santa Cruz.



“No hemos venido a generar violencia, pero si nos provocan, carajo, aquí estamos. Cuidado que nos provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz, carajo. Y vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias. Que no nos provoquen. Somos los nacionalizadores y vamos a nacionalizar todas las empresas, todas las industrias de Santa Cruz. Que no nos provoquen, carajo”, amenazó exultante Huarachi en el evento político.

El dirigente dijo que la marcha había logrado reunir "a más de un millón y medio de personas" desde que comenzó el pasado 23 de noviembre.

La amenaza del dirigente se dio en medio de críticas a los líderes regionales de Santa Cruz y los sectores que se movilizaron para exigir la abrogación de la Ley 1386 de la Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Esa normativa, fue cuestionada porque no fue debatida ni socializada. Finalmente, el presidente Luis Arce decidió abrogarla ante el creciente descontento.

En el mitin, el expresidente Morales aseguró que la marcha fue para respaldar al gobierno del presidente Luis Arce y el programa económico del oficialismo. “Esta marcha es un calentamiento. Que no nos provoquen; que no provoquen al movimiento indígena originario, que no provoquen a la Central Obrera Boliviana”, afirmó.

El exgobernante advirtió que el MAS y las organizaciones sociales van a “defender” al gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca. “No solo es hacer respetar la democracia, sino hacer respetar un programa económico del pueblo”.

“Hay antipatrias que no quieren que crezca la economía nacional. Con paros forzados y pagados, quieren que Bolivia se hunda económicamente. Movilizados somos inalcanzables”, arengó el líder político tras recordar que el MAS no permitirá ninguna privatización.

Por su lado, el presidente Luis Arce Catacora pidió la unidad de todas las organizaciones sociales en torno a su plan de gobierno.

“Hay requisitos para seguir avanzando en la construcción de nuestro Estado, en la construcción de la economía para todos los hogares de las familias bolivianas. Ese requisito imprescindible, hermanas y hermanos, es lo que ustedes han demostrado en la marcha, en esta concentración y eso es unidad del pueblo boliviano”, afirmó Arce.

Lea también PAÍS Marcha del MAS colapsa La Paz y dirigentes amenazan con trasladar la protesta a Santa Cruz (VEA LAS FOTOS Y VIDEOS) Miles de simpatizantes del oficialismo se congregan en la plaza Mayor de San Francisco. Fueron siete días de caminata y la mayoría de los grupos se sumaron esta jornada desde diferentes zonas

​