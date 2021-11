La marcha del MAS genera inquietud en La Paz; aseguran que será pacífica

Escucha esta nota aquí

La marcha que protagoniza el Movimiento Al Socialismo (MAS) genera inquietud. El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que la Policía resguarde edificios de la ciudad ante la llegada de la movilización prevista para el lunes, mientras que activistas esperan que no se presenten grupos de choque que generen violencia.



“Considerando que el señor Evo Morales, líder del MAS, indicó que la marcha convocada por su partido político es solo ‘un calentamiento’ y que ‘va a reventar La Paz’ cuando la caminata llegue este lunes, solicito a usted pueda instruir a la Policía Boliviana el resguardo a los ciudadanos paceños, de las edificaciones públicas, monumentos, parques y equipamiento de nuestra ciudad”, se lee la carta del alcalde paceño.

Por su lado, desde la plataforma ciudadana 21F se convocó a un “cacerolazo” en rechazo a Evo Morales a quien le consideraron responsable de la violencia generada en La Paz durante la crisis política de 2019. “Morales es persona no grata para los paceños, ya que el ordeno el cerco a la ciudad y que no pasen alimentos para la hoyada. Le pedimos que ordene a sus grupos de choque que no quemen los buses Pumas kataris, que no destrocen nuestros monumentos y que no traten de quemar las casas de los activistas”, afirmó.

Arias pidió a la población recibir a la marcha con banderas blancas, pero Paz dijo que no está de acuerdo con esa postura. En su criterio, ese día, la ciudad debería enarbolar banderas nacionales.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, consideró que se trata de una “exageración”, pues la movilización “es pacífica” y está vinculada con intereses del país. Anticipó que no será necesario un resguardo especial de la Policía, porque la actividad política no tiene rasgos violentos como las protestas de algunos sectores de la oposición.

El líder del MAS, Evo Morales, desde Calamarca aclaró que el lunes la cuidad “va a reventar de alegría” porque la movilización se desarrolla en favor de la democracia. Morales anticipó que los movilizados pueden llegar al millón y que la concentración en La Paz será un llamado a la unidad.

Liderada por Evo Morales. La marcha llegó este sábado a Calamarca, donde se realizó una mitin para respaldar la gestión del presidente Luis Arce. Esa localidad está a 60 kilómetros de La Paz y de allí saldrá la marcha este domingo con rumbo a la Apacheta.