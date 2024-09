La metrópoli cruceña cobija al 18% del país; hay municipios que duplicaron su población

El municipio de Cotoca se ubica en cuarto lugar por la cantidad de habitantes que tiene. Actualmente con 106.292 habitantes. No obstante, en los últimos 12 años esta región tuvo un crecimiento de más del 100% ya que de acuerdo al Censo de 2012 su población ascendía a 52.321.

¿Y las proyecciones?

No obstante, el INE contabilizó a 3.115.386 ciudadanos en todo el departamento, lo que significa que en el conteo oficial que presentó el Gobierno el pasado jueves 29, hay una diferencia de 431.659 habitantes.

Respaldo

“Warnes queda como el segundo municipio más grande de Santa Cruz, superando a otros municipios (…) reconozco el trabajo que hizo el INE, ha cumplido en los tiempos, ha cumplido en los plazos, yo me baso en temas técnicos para decir que cumplió con el Censo”, dijo el burgomaestre.

El panorama post censo

“Habrá que hacer una evaluación del proceso y para ello, hablar de la necesidad de una encuesta post censal que permita valorar la calidad del proceso que se ha llevado adelante, del operativo del censo, creo que eso va a ser muy importante para determinar si efectivamente hubo o no falencias. Para este trabajo se va a una región, se pregunta a la gente si hubo alguien que no fue considerado, o cómo fue el trabajo de los censistas, en fin, se toman en cuenta varios aspectos y con todos esos elementos se puede lograr una definición de omisión censal, es decir, verificar en qué grado se ha omitido consultar a la población y no se ha censado”, explicó Núñez.