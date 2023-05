La odisea de los repatriados; vuelven para morir en su tierra

“Llegó el año pasado. Flaquito siempre ha llegado, le dijimos: ¿no estás mal hijo?, ‘no mamá, me he hecho revisar de todo, solo que es la comida, no puedo comer mucho’, me decía. ‘Se me hinchaba el estómago, he rebajado de comer y trasboco (vómitos) tenía’”, relató la madre del joven.