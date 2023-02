La oposición, sin candidato ni planes para enfrentar a Evo y a Arce que están en campaña

El presidente Luis Arce y el jefe de su partido, Evo Morales, se postularon la última semana como candidatos presidenciales por el MAS para 2025. Existe la posibilidad de que la división interna los lleve a postularse por separado. Aún con esa aparente ventaja, la oposición no tiene un candidato visible, según políticos y analistas, por falta de un proyecto, de unidad y porque cualquier nombre u opción que aparece se llena de procesos ante la justicia.

En el frente oficialista, según el analista Gregorio Lanza, efectivamente hay dos candidatos, “ pero definitivamente no está resuelto si cualquiera de los dos respetará el resultado de las primarias. La tendencia, incluso, es que se dividan antes de esa cita y que cada uno vaya por su lado. Eso genera un escenario que aparentemente podría beneficiar a los opositores, pero no es así”.

Valverde cree que la oposición está muy “inactiva. Recibe el apoyo de cabildos y de la sociedad civil, pero su gran problema es que no tiene estructura, no tiene recursos y le falta un candidato de consenso. No ha podido, y creo que será muy difícil, formar una coalición que permita tener un candidato único. Tal vez salga a última hora, pero es poco probable”.