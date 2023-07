La Paz celebra con festejos paralelos y entrega de obras desde los tres niveles

Los ‘arcistas’ intentarán esta semana destrabar la validación de préstamos internacionales por $us 327 millones y por $us 52 millones, aunque juega en su contra el inicio del receso legislativo. El ‘evismo’ manifestó que no tiene certidumbre respecto al destino de estos fondos, mientras desde la oposición señalaron que “los indicadores de endeudamiento” ya son peligrosos para el país.