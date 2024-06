La Paz: daños en el embovedado imposibilita marchas, bloqueos y suspende la verbena juliana en San Francisco

Recortes de prensa de la época, documentan que en 1962 se realizó un trabajo de mantenimiento , después de varios años de descuido. El exalcalde Juan del Granado, luego de la tragedia de febrero de 2002, entra en la historia como la siguiente autoridad que realizó de trabajos de mantención de ese embovedado. Mientras que Luis Revilla realizó trabajos, pero no específicamente en ese tramo.

La autoridad edil detalló que las piedras arrastradas por el agua, que no corre en línea recta, han afectado las paredes de la bóveda, “especialmente la que da hacia San Francisco, ¿por qué? Porque el río no es así recto, sino que justo en este lugar da una curva y ha golpeado, golpeado , ha hecho caer parte de la pared”, aseveró.

“Ha habido una erosión y está cuatro metros por debajo, seis barreras se han perdido por erosión. Se ha perdido la barrera y ha descendido el lecho cuatro metros. Eso ha provocado que haya sectores donde las paredes ya no estén apoyadas en un lado. La clave, que es el techo, la parte superior, no tiene dificultad. Hay humedad, pero no tiene daño estructural”, dijo Palma, a lo que el alcalde Iván Arias complementó que “el agua se está entrando y aquí arriba tienes peso” para graficar que esta situación podría provocar sifonamientos con el peso de vehículos y personas.