La Paz estuvo a punto de quedarse sin elección judicial para el TCP por un amparo constitucional

El domingo se realizarán las elecciones judiciales parciales por decisión de los autoprorrogados del TCP, quienes decidieron la suspensión del proceso electoral en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija, porque supuestamente no se cumplieron las reglas de preselección de candidatos.

Increíblemente, el 3 de diciembre, cuando se había declarado la vacación judicial y ya estaba encaminado el proceso de las elecciones judiciales la abogada Sánchez La Fuente presentó un amparo constitucional contra todo el proceso aduciendo que no se respetaron sus derechos porque habría obtenido un puntaje de 178 puntos cuando el mínimo era de 130 y no fue incluida en la fase de preselección.

La orden vino el viernes y no se pudo realizar la audiencia por falta de tiempo y fue trasladada a este sábado. Por tres horas, las partes fueron exponiendo su caso y las vocales hicieron notar que existe un principio de preclusión -que la fase cerrada no puede retrotraerse- y por tanto no se podía suspender las elecciones judiciales en La Paz.