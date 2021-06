La Paz proyecta más de 1.500 casos de Covid-19 por día y analiza usar rayos gamma para “limpiar” cadáveres

Escucha esta nota aquí

La Paz proyecta registrar más de 1.500 casos de Covid-19 en el pico de la tercera ola de nuevos contagios y analiza recurrir a una empresa argentina que usa rayos gamma para limpiar los cadáveres infectados, para que sus familiares puedan velarlos sin ningún riesgo.

El alcalde, Iván Arias, enfatizó la necesidad de aplicar una cuarentena rígida al menos los fines de semana ante la saturación de los centros médicos, que se quedan sin unidades de terapia intensiva.

“En último caso, si no logramos un consenso, si esto se comienza a disparar yo voy a convocar a los paceños a que nos cuidemos y tomemos medidas duras. Lo que hacemos en La Paz puede ser muy importante, pero, si el entorno y las ciudades intermedias no hacen nada, es complicado. Por eso hay que buscar consensos”, señaló en entrevista con Bolivisión.

Informó también que existe un fondo de unos 50.000 dólares aportados por empresarios privados para instalar una planta de oxígeno, por lo que se requerirá ayuda del Gobierno nacional para consolidar el proyecto, además del 25 por ciento de las nuevas vacunas que vayan a llegar.

Respecto al uso de los rayos gamma para los cadáveres de personas que fallecieron por coronavirus, el alcalde expuso que buscan contacto con una empresa extranjera para ver la posibilidad del uso de esa tecnología y así permitir que los familiares velen a sus difuntos sin riesgos.

“Hay gente que no puede enterrar sus muertos y acabamos nosotros de encontrar una empresa en argentina,. Estamos buscando el contacto, vamos a ver eso. Lo que pasa es que esa empresa necesita de una cantidad de muertos, es una pena, pero así es, metes el cadáver y por un sistema de rayos gama te limpia el cadáver de Covid-19 y lo puedes velar, entonces esta es una experiencia, seguramente vamos a tener en algún momento que pensar en esa situación”, complementó.

La Paz registró en la víspera 382 casos de Covid-19, siendo la tercera región, después de Santa Cruz y Cochabamba, que más nuevos contagios reporta. “No nos va a matar el virus. Nos va a matar la inconsciencia, que cree que esto es un invento, que no existe, y no toma las medidas respectivas”, concluyó la autoridad municipal.