La Paz proyecta un leve incremento de contagios con Covid-19 para los primeros días de agosto

Para la primera quincena de agosto, la Alcaldía de La Paz prevé un ligero incremento de contagios Covid-19 en el municipio, con un registro estimado de 200 a 300 pacientes diarios, pero que no alcanzaría al pico alto de la tercera ola, que se encuentra en plena desescalada.

“Nuestras proyecciones son que la primera quincena de agosto tendremos una ligera o leve subida, es decir que podríamos llegar entre 200 y 300 casos, pero no se llegará al número pico de la tercera ola. No se va a llegar a un punto cero; no habrá un día que no haya enfermos”, afirmó la secretaria municipal de Salud, Cecilia Vargas.

Recordó que el reporte de contagios del domingo indica 58 nuevos casos nuevos y tres fallecidos. La cuarta ola de la pandemia está proyectada para septiembre, con varios factores que incidirán, como las nuevas variantes de la pandemia.

“Son múltiples factores, el coronavirus es un virus que se transmite por el aire, ha sido estudiado por varios países y no se va a ir. Tendríamos que plantear un manejo como se hizo con la influenza, se va a quedar, no sabemos cuántos años más y se tiene que plantear esquemas de vacunación para otros años”, dijo Vargas.

Informó que en los hospitales municipales Cotahuma y La Portada, la ocupación de camas de internación bajó a 50 por ciento y en terapia intensiva a 85 por ciento. Aseguró que en esta tercera ola los jóvenes de 30 a 40 años sufrieron mayor agresividad y esta eventualidad, dijo, será reflejada en un estudio que la Alcaldía de La Paz prepara.

El Comité Científico de la comuna paceña analiza los porcentajes de vacunación en el municipio para corroborar si se está en camino a la “inoculación rebaño”, pues esa meta se lograría si se llega al 85 por ciento de vacunación con dos dosis, pero por ahora se llegó a más del 70 por ciento solo con la primera vacuna y 30 por ciento con la segunda.