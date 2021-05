La Paz queda rezagada en cuanto a restricciones de prevención ante la tercera ola de la pandemia

Escucha esta nota aquí

La capacidad hospitalaria está a tope e incluso los hornos crematorios están a punto del colapsar en varias regiones del país, lo que da un panorama de la situación de la tercera ola del Covid-19. Las resoluciones restrictivas se endurecen incluso con algunos días de cuarentena rígida en casi todas las regiones, menos La Paz, que pese a la gravedad, aún espera.

La sede de Gobierno es la ciudad que tiene las restricciones más leves. Se puede circular de 5 de la madrugada a las 00.00. El alcalde Iván Arias confirmó que mientras no se llame a otra reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), en el municipio de La Paz, continúan vigentes las mismas medidas preventivas, como el uso obligatorio de barbijo, distancia física y aforo del 50% en locales y negocios, determinadas del 14 de mayo y por tanto, no rige ninguna acción restrictiva.

“Es lo que hemos acordado en el COEM, es decir, la autoconciencia, el autocontrol y nosotros vamos a ejercer la presión que se tiene que ejercer, vamos a controlar locales, el cumplimiento de la norma, distanciamiento y aforo. Vamos a pedir que se fumiguen los locales. Todo tiene que ser bajo control”, afirmó el burgomaestre paceño.

El problema mayor en La Paz está principalmente en las laderas y El Alto, donde la gente no cumple con las medidas de bioseguridad. Es común ver en los mercados como la Oyustus, o en la feria 16 de Julio de El Alto, gente concentrada que camina o vende sin ponerse siquiera un barbijo. La noche del viernes, la Policía intervino varias fiestas clandestinas, donde se consumían bebidas alcohólicas.

El director municipal de salud de La Paz, René Sahonero, falleció ayer pese a estar vacunado y ya haber superado la enfermedad anteriormente. Las salas de terapia de los centros médicos están muy cargados y a punto de colapsar. Pero, el alcalde señaló que la situación todavía no se ha salido completamente de control.

La noche de este viernes, el burgomaestre inició la campaña de fumigación y limpieza integral de la ciudad con cisternas y personal equipado que se desplazan por avenidas, calles, plazas, hospitales y mercados de toda la ciudad. El operativo será sostenido por dos meses.

En El Alto se emitió una resolución municipal que dispone que persona que no utilice barbijo, pese a recibirlo de regalo de parte de la Alcaldía, será arrestada para hacer un trabajo comunitario. Los dirigentes del transporte en esa urbe determinaron fijar puntos de desinfección en entrada y salida de sus respectivas paradas, y aquellos choferes que no cumplan serán suspendidos por un día. A los gremiales que no tengan en sus puestos alcohol en gel y no porten barbijos, también serán suspendidos por un día.





La alcaldesa Eva Copa informó que a partir de este sábado rigen sanciones contra las personas que incumplan estas normas y salió a las calles para ejercer control y repartir barbijos a la gente que no portaba para prevenir contagios de coronavirus.

La autoridad visitó el Distrito 8, donde constató que la gente no obedece las precauciones. “Es lamentable, creo que es la falta de información y eso nos preocupa bastante, pues los hospitales de la ciudad de El Alto ya están colapsados, no tenemos terapia intermedia y no hay terapia intensiva”, declaró.





En Cochabamba

El Comité de Emergencias Municipal (COEM) de Cochabamba restringió desde hoy la circulación peatonal y de vehículos desde las 5:00 de la madrugada a las 20:00, de lunes a sábado, mientras que los domingos se aplicará cuarentena rígida. Todo esto por un tiempo de 15 días.

Una medida nueva es que se prohíbe que en los mercados se venda productos en el piso, y también están restringidas las aglomeraciones. Los bancos y entidades financieras deberán atender a las personas de acuerdo a la terminación del número de carné de identidad, en el siguiente orden: lunes, miércoles y viernes con la terminación 0, 2, 4, 6 y 8. Martes, jueves y sábado con terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Cochabamba puede llegar a reportar hasta mil casos por día en el pico más alto de la tercera ola de la pandemia, que se espera para mediados de junio, proyectó el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Vemos que la notificación de casos no está disminuyendo, estamos con más de 700 todos los días, no bajamos, esperamos no llegar a las cifra de proyección de 1.000 casos por día, pero nos estamos aproximando a esa cantidad”, señaló ayer el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo, al diario Los Tiempos.

En la ciudad capital, los hospitales y clínicas tienen sus unidades de terapia intermedia e intensiva completamente abarrotadas, y la situación es tan delicada que incluso el principal crematorio de la ciudad está a punto de colapsar. El presidente del Concejo Municipal de Sacaba, Daniel Escalera Chacón, falleció el sábado tras una dura batalla contra la Covid-19.

Oruro



La Alcaldía de Oruro amplía la restricción vehicular y peatonal desde las 22.00 hasta las 05.00 como medida para disminuir los contagios de coronavirus. Además, asume una cuarentena rígida para los domingos. La vigencia de las restricciones dispuestas en el decreto municipal se extiende hasta el 15 de junio.

Esta es una de las medidas más importantes asumidas al interior del COEM, pues los comercios y mercados concentran a gran cantidad de personas, y se constituyen en inminentes focos de contagio del Covid-19, sobre todo tomando en cuenta que aglomeran a gran cantidad de personas.

“En cuanto a la circulación personal, vehicular y actividades económicas dentro del municipio de Oruro, están permitidas desde horas 05:00 hasta las 22:00, de lunes a sábado. Con relación a los domingos y feriados, se ingresará a una cuarentena rígida”, indica el Decreto Municipal Nº 200, establecido por el alcalde Adhemar Wilcarani. La determinación incluye la suspensión de todas las actividades deportivas, religiosas, sociales y otras que concentren grupos masivos de personas durante 15 días.

Además de las acciones de control, el alcalde adelantó que se avanza en la compra de una planta generadora de oxígeno para la ciudad. Por el momento, Oruro recibe dotaciones de oxígeno.

Aproximadamente son cinco cuerpos de víctimas del Covid-19 que se creman por día en el Cementerio General de la ciudad de Oruro, de acuerdo al reporte que se emitió ayer desde esa institución municipal. Del 1 al 21 de mayo de este año, se incineraron en total 115 cuerpos, reportó el diario La Patria. De acuerdo al detalle brindado, desde que se inició la pandemia a causa del coronavirus, en los hornos crematorios del cementerio de la Capital del Folklore de Bolivia, se cremaron 835 cuerpos.



Otras ciudades

La circulación peatonal y vehicular quedó restringida en Sucre desde las 24:00 hasta las 5:00, así como están prohibidos los eventos sociales, el consumo de bebidas alcohólicas y las actividades públicas, privadas e institucionales que concentren a más de 50 personas.

Se trata de las determinaciones más importantes de la última reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), realizada este viernes, además del megarrastrillaje dispuesto para el próximo domingo 30 de mayo.

Potosí y Cobija mantienen sus medidas de seguridad, entre las que destaca la restricción de circulación. Solo se puede salir de 5:00 a 23:00. En Tarija, está prohibida la circulación de 22:00 a 4:00 del día siguiente, pero además se dispuso un encapsulamiento para este domingo 23 de mayo.