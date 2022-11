La Paz sobre la mesa técnica del censo: “Fue un diálogo de sordos, no nos quisieron escuchar”

“Simplemente nos dijeron no, no es posible, no se puede, no alcanzamos, los organismos internacionales no nos van a permitir, tenemos que hacer licitaciones, no podemos duplicar nuestras brigadas y haciendo una alegoría a lo que dijo el ministro de Planificación, él dijo en una hectárea tenemos un tractor, ponemos dos tractores se mejora el rendimiento, ponemos tres y entre ellos se perturban. Nosotros hemos pedido que un tercio de las brigadas se incremente, un tercio, ni siquiera el 50 por ciento y así mejorábamos el rendimiento, por lo tanto, reducíamos el tiempo del trabajo de campo. Sin embargo, no nos han escuchado”, explicó.