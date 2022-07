“La Paz tendrá su Señor del Gran Poder de 55 metros”

El primer año ha sido un año difícil, muy difícil, porque hemos tenido que estabilizar la economía del Municipio. Sabíamos que había huecos, pero me sorprendió encontrar cráteres, endeudamientos, acreedores por un lado y una hiperinflación de funcionarios, casi nueve mil empleados, y eso nos ha costado también políticamente, porque hemos tenido que ir reduciendo y ahora estamos alrededor de 4.500. El segundo gran desafío del primer año fue trabajar la pandemia, cuando yo entré a la gestión en mayo teníamos 800 casos por día y realmente fue la primera gran tarea poner a la ciudad en movimiento por el tema de salud. Porque sabíamos que de eso dependía la reactivación económica. Hoy somos la ciudad más vacunada del país, el 100 por ciento en primera dosis y el 95 por ciento en segunda. La cifra que daba el Ministerio era del 10, porque venían de otros municipios a vacunarse acá. 85 por

ciento de la tercera dosis. Somos la ciudad más protegida, yo quiero agradecer a los paceños y paceñas.

Hemos logrado arreglar nuestras finanzas internas y equilibrarlas. Eso nos ha permitido acceder a un crédito de Bs 175 millones.



¿Para qué es ese crédito?

Ese es un crédito que va básicamente para obras, infraestructura y modernización de la ciudad. Es decir van a ser obras impactantes, cómo por ejemplo, vamos a poner plantas en la 16 de Julio, está el Puente Playón Verde, que tiene más de 100 metros de largo, que va a unir Villa Copacabana con Villa Fátima. Luego tenemos la avenida Apumalla, que va a unir donde ahora empieza la Huyustus hasta llegar a la Vía de Naciones Unidas. 20 millones en arreglo de infraestructura educativa, destinaremos Bs 100.000 por cada unidad para hacer remodelación y refacciones.

Estamos invirtiendo Bs 29 millones en salud, vamos a refaccionar nuestro primer nivel. En la zona Sur, construiremos una vía de escape por Irpavi, hasta Villa San

Antonio. Parques para la gente de La Paz. Vamos a ampliar nuestro parque Bartolina Sisa, vamos a refaccionar la plaza Avaroa, la vamos a volver una plaza modelo, que va a cambiar totalmente La Paz, porque ese es casi cómo el núcleo de la ciudad, casi todos pasan por ahí, ahora está abandonada, y la obra que se ha hecho la ha deteriorado muchísimo.



¿Cómo será la Plaza Avaroa refaccionada?

Todavía no quiero adelantarme, va a tener aguas danzantes, muchas más áreas para jugar, por ejemplo un espacio específico para los jóvenes que practican la patineta y el skating. La va a ver muy remozada, porque los espacios que tiene ahora no están muy bien distribuidos, tiene muchos años de existencia; se va a seguir llamando plaza Avaroa, pero la vamos a cambiar.

Pero eso está bien con los recursos públicos, este 16 de julio lanzaremos también un plan de alianzas público-privadas.



¿Cómo será eso?

La Paz cuenta con un espacio para hacer conciertos, el Teatro al Aire Libre. En el día es lindo pero en la noche, los paceños sufrimos por el clima. Queremos concesionarlo a un empresario. Para que lo cierre y lo vuelva todo un centro de eventos, que también incluya al Mercado La Bolita, que está ahí. La idea es convertirlo en todo un complejo. Se está pensando en poner butacas, el Teatro al Aire Libre tiene capacidad para 8.000 personas, la Quinta Vergara (Viña del Mar, Chile) acoge a 6.000, o sea, si nosotros sabemos utilizar el espacio, modernizarlo,

podremos ganar mucho.

Varios empresarios ya nos han hablado, varios de ellos están interesados. Luego vamos a ser el primer Municipio que va a licitar el procesamiento de la basura, ya no queremos seguir enterrándola, que sea un negocio para el empresario y el Municipio, ya tenemos la convocatoria. También vamos a pedir a los empresarios que participen para cambiar la iluminación de mercurio por iluminación Led. Además con telegestión, mejoraremos las cámaras de control, gestionar la luz, si la subes o la bajas, dependiendo de los lugares. Después también estamos convocando a los empresarios que se animen a administrar los parqueos que tiene la Alcaldía.

También parquímetros, tenemos 3.000 puntos identificados. Normalmente en el sector público somos muy malos administradores, tenemos un montón de áreas de parqueos que están siendo manejadas por nosotros y no siempre lo hacemos bien, lo mismo con los mingitorios que queremos privatizar.

Y nuestro gran desafío, y espero yo poner, Dios me permita, la piedra fundamental o por lo menos ya haber consensuado todo, es la carretera a Mallasa. Estamos ya con 4 propuestas, con 4 estudios de por dónde podría ir, y eso supone hablar con los privados. Hemos generado, en alianza con privados, un boulevard los viernes en San Miguel, eso ya tiene dinámica propia. Lo otra es lo que llamamos nosotros Espacios en Movimiento, la calle Linares se estaba muriendo, y eso fue iniciativa privada, de un señor que nos vino a pedir permiso para poner 20 o 30 paragüitas. Entonces nuestros técnicos fueron, diseñaron un poquito mejor y ahí empezó, después todos venían y se avanzó a las otras cuadras, todo un barrio. En otro lado va a encontrar chiwiñas, en otro lado

donde se venden inciensos va a encontrar brujas voladoras, va a encontrar telares. La gente ha pintado su casa, ¿cuánto ha puesto la Alcaldía?, del 100 por ciento un 15 por ciento, el 85 por ciento es iniciativa, impulso privado. Entonces nosotros creemos mucho en esa alianza público-privada, y por eso vamos a lanzar un programa de concesiones el 16 de julio,

donde le decimos al empresario: “Hagamos juntos la ciudad”. Pero también vamos a sacar incentivos para los vecinos, para que la ciudad de La Paz deje de ser la ciudad

de ladrillos, nuestro sueño es que sea la ciudad de mil colores.



¿Cómo ha avanzado eso hasta ahora alcalde?

Buscamos la forma de incentivar a las personas y a los barrios que pintan sus casas. Uno, pagando menos impuestos, y haciendo obras complementarias. Si el barrio está pintándose, ¿nosotros cómo aportamos? asfaltando las calles, mejorando las aceras, mejorando la iluminación, mejorando la seguridad ciudadana. Entonces ahí gana la ciudad, pero también gana el vecino que tiene un barrio lindo. Usted vaya a ver Kelluma, es un barrio que está pintado y es atractivo para el turismo, porque además se ve hermoso. Es una ladera, y así ya tenemos

cuatro barrios, y este año vamos a tener siete barrios pintados. Imagínese las laderas pintadas de mil colores y que deje de ser la ciudad de ladrillo. Este es un sueño que tenemos.

El otro desafío que tenemos, la economía naranja más grande, más fuerte que tiene La Paz, es la entrada del Gran Poder. Este año hemos movido $us 172 millones.

El año pasado nosotros lanzamos, señores primero la vacunación, porque la gente quería que haya Gran Poder, pero dijimos no sin vacunación, avanzamos hasta diciembre y anunciamos: ahora sí se realizará el Gran Poder. Yo todavía queriendo festejar la vacunación les dije a los del Gran Poder: “Oye hermano, por qué no hacemos una entradita ahora en diciembre?”. Y me dijeron: “Y los trajes?”. Usas el del año pasado, y me dijeron: “Usted está loco, nosotros tenemos que estrenar traje”, y por eso más bien tenemos que decidir eso ahora, así que en

diciembre decidimos que iba a haber entrada, y desde entonces hasta abril generamos un movimiento de $us 172 millones, solo en el día de la Entrada se han movido $us 50 millones. Y lo que se viene es realmente enorme.



¿Qué se viene?

El día después del 16 de Julio, vamos a tener una reunión con la Asociación de Conjuntos Folclóricos de La Paz, y va a haber un acto de premiación, y ahí nosotros vamos a presentar el

proyecto, queremos concesionar la imagen del Señor del Gran Poder, un monumento de 55 metros de altura, que va a tener un complejo para hacer minientradas, va a tener una iglesia, un patio de comidas. Tenemos tres lugares en mente, y la ciudad de La Paz va a pasar de ser la ciudad de mil colores a ser la ciudad del Gran Poder.



¿Como el Cristo de la Concordia, la Virgen del Socavón?

Sí, el Cristo de Cochabamba tiene 40 metros y la Virgen del Socavón como 45. El nuestro va a tener más de 50 metros. Entonces es el desafío, con plata de la Alcaldía y de la Asociación de Conjuntos Folclóricos. Nosotros vamos a concesionar el terreno durante determinada cantidad de años y ellos tienen que dar un rédito también a la Alcaldía, pero también tendrán ganancias. Esos son nuestros sueños y estamos detrás de ello, avanzando.



Se sabe que hay un acercamiento con el presidente, eso es bueno para La Paz, ¿no?

Yo creo que es bueno para el país. Yo no quiero ser traidor a mi lema con el que he ganado la campaña, porque hay un voto numérico, más del 50 por ciento

que han votado por mí, pero hay otro voto moral, que es cuando tú cumples tu promesa, y ¿qué prometí yo? La Paz en paz, perdón y reconciliación. Y no me importa el color del gato sino que deba cazar ratones. A mí me interesa mi ciudad, primero La Paz, segundo La Paz. Y si yo tengo que hacer cosas

con el Gobierno para hacer un hospital y el Gobierno quiere pintarlo de azul, que lo pinte de azul, pero va a quedar la obra, o sea yo pienso que esas mezquindades no van. Entonces fiel a esa situación yo evito lo más posible de echar más leña al fuego, tengo mis posiciones políticas claras y bien definidas, pero eso no me impide sentarme en una mesa a ponernos de acuerdo. El año pasado nos hemos reunido, el presidente estuvo de principio a fin en un encuentro muy respetuoso. Esperemos que se repita, ahora también porque lo necesita el Gobierno, estamos pasando momentos difíciles en la economía y necesitamos complementarnos en vez de cada uno hacer por su lado. Entonces yo quiero ser leal al voto. Yo he ganado con esa consigna y no puedo traicionarla. Si no la gente pensará que dije una cosa y estoy haciendo otra. Hay acercamiento y yo como siempre voy a tratar de llevar la fiesta en paz.



¿Cuáles son los temas?

Los temas son Censo, seguridad ciudadana y acceder a un fideicomiso para pagar. Nosotros tenemos empleados LGT, son Ley General del Trabajo, gente ya mayor de edad, pero que no

la podemos jubilar porque no tenemos recursos, hay gente que tenemos que darle 200 mil a 300 mil bolivianos. Entonces, queremos que nos dé un fideicomiso para jubilar a muchas personas. Después queremos hacer obras complementarias, es decir en vez de que el Gobierno, como hacen con el FPS, hacen enlosetados sin avisarnos, bienvenido el enlosetado pero después no está el alcantarillado, entonces cómo no nos vamos a sentar juntos a planificar y complementarnos. El año pasado nos pidió que nos centráramos en dos cosas, en la salud, y nos desafió. Yo le demostré al presidente que me tomé en serio el desafío aprovechando las vacunas. Otro desafío fue crear un gran centro de acopio, una especie de supermercado mayorista, nosotros ya estamos trabajando en identificar dos lugares, y el financiamiento. Esperemos seguir con eso.