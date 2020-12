La Paz tiene 11 frentes para disputarse dos alcaldías y la Gobernación

Escucha esta nota aquí

Movimiento Tercer Sistema (MTS), Juntos por La Paz, Jallalla La Paz, Movimiento al Socialismo (MAS), Unidos por La Paz, Somos Pueblo, Frente para la Victoria (FPV), Movimiento por la Soberanía (MPS), Pan-Bol, Venceremos y finalmente, Por Nuestra Tierra “Tata-Inti”, son los 11 frentes que inscribieron candidatos a los municipios de El Alto y La Paz, además de la Gobernación paceña a lo largo de la jornada de este lunes.





Médicos, exparlamentarios, periodistas, cantantes, profesionales y dirigentes, llenaron los espacios que dispusieron los distintos frentes políticos que llegaron hasta el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.





A medida que llegaban, todos manifestaban representar los verdaderos intereses del departamento y señalaban que tenían el plan para impulsar al departamento. Ninguno de los candidatos habló sobre cómo encararían la pandemia del coronavirus o detener el daño al medioambiente.





Los discretos de Por Nuestra Tierra “Tata-Inti”, fueron los primeros en llegar con sus candidatos y lo hicieron a las 15:00 según el único reporte de registros que publicó el TED de La Paz. Es el único frente del que se desconoce quiénes son sus postulantes.





Toda la tarde





Luego fueron llegando los otros competidores y de pronto todas las calles adyacentes a las oficinas electorales se abarrotaron de gente que no guardaba ninguna medida de seguridad. Fue un día de muchedumbre interminable en proximidades de este edificio.





El MTS, del actual gobernador de La Paz, Félix Patzi, llegó para presentarlo a la reelección y sus acompañantes son: Ronald Escobar, como candidato al municipio de La Paz, y Pablo Merma, como candidato edil en El Alto.





El campanazo fue protagonizado por la agrupación Jallalla La Paz que presentó a la ex presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa que llegó acompañada de una muchedumbre que no acababa. Junto a ella postularán Felipe Quispe Mallku, al cargo de Gobernador y el cantante, David Castro, como alcalde de La Paz.





El MAS, el ex partido de Copa llegó con el también ex diputado, Franklin Flores como aspirante a Gobernador; el ex gerente de la empresa Mi Teleférico, César Dockweiler como candidato en La Paz y el controvertido Zacarías Maquera como postulante a munícipe de El Alto.





La alianza, Unidos Por La Paz, que unió a Sol.Bo, Comunidad Ciudadana y UN llegó con Waldo Albarracín como candidato en La Paz; Rómulo Venegas que será candidato a Alcalde en El Alto y Samuel Sea que pretende llegar a la Gobernación.





Dos ex autoridades del gobierno de Jeanine Áñez, Rafael Quispe “Tata” e Iván Arias llegaron por la alianza Somos Pueblo. El primero es candidato a ser gobernador paceño y Arias quiere ser Alcalde; para El Alto, la nominada es Irene Mamani Ojeda.





El FPV, un partido que tuvo alianzas en las elecciones de octubre, logró inscribir al ex presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez que aspira a la Gobernación de La Paz; mientras que Hugo Dávalos será el aspirante a Alcalde de El Alto.





El veterano dirigente Lino Villca, que jefaturiza el Movimiento por la Soberanía presentó al periodista Juan Carlos Arana como candidato a Alcalde de La Paz; el exdiputado del MAS Oscar Chirino, será aspirante a Alcalde de El Alto y el fundador de la UPEA, Federico Zelada es candidato a la Gobernación.





La alianza Venceremos también realizó la presentación de sus candidatos y propusieron a Manuel Encinas como postulante en La Paz; Juan Choque será candidato a Gobernador y finalmente, Oscar Huanca postulará en El Alto.





Juntos por La Paz, que propone al médico, Luis Larrea, llegó hasta el TED para inscribirlo como candidato a Alcalde de la Hoyada, mientras que Santiago Quenta, es postulante a Gobernador.





Pan-Bol, llegó con sus candidatos, Amílcar Barral, en La Paz y Gregorio Condori para Alcalde de El Alto fueron los últimos en llegar al registro.