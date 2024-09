La Paz y El Alto piden control antes de aplicar datos del censo; y Ponchos rojos quieren a Arce fuera del poder

Los municipios de La Paz y El Alto, los más poblados del occidente del país, no solo piden explicaciones técnicas del censo al INE, también exigen realizar ese control con sus técnicos porque están seguros que los datos no son reales.

Mientras no se tenga la certeza de su veracidad, La Paz, exige no aplicar los resultados del censo en la distribución de escaños ni en la coparticipación tributaria. “Los datos del censo no pueden entrar en vigencia hasta que no sean revisados y publicados de forma definitiva y oficial”, dice de las conclusiones de la Asamblea de la Paceñidad.