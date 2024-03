La pelea de los créditos llega hasta el Senado

Después de la aprobación de seis proyectos de ley de créditos internacionales en la Cámara de Diputados, los mismos pasaron a la Cámara de Senadores y se prevé que el presidente de esa instancia, Andrónico Rodríguez los ponga en agenda para esta semana.



El presidente de Diputados, Israel Huaytari, pidió a sus colegas del Senado agilizar el tratamiento y sanción de esos proyectos de ley para que el Gobierno pueda usar esos recursos para poner en marcha distintos proyectos de desarrollo.



“Esperamos que los Senadores puedan pensar en su pueblo, vamos a esperar que el Senado no rechace estos proyectos que benefician al pueblo”, dijo Huaytari después de la larga, accidentada y violenta sesión que dirigió por cuatro días.



Este fin de semana, los diputados renovadores hicieron una sola voz para pedir al Senado que de una vez sanciones estos proyectos porque no son para el Gobierno sino para beneficio de la población.



Hasta el cierre de edición no se publicó ninguna convocatoria a sesión de la Cámara de Senadores para tratar estos proyectos. Se conoce que tras la aprobación en Diputados, el Senado aprobó una resolución camaral en la que pide a Diputados un informe sobre el procedimiento en el tratamiento de dichos proyectos. El Senado informó que recibió varias denuncias de Diputados sobre los hechos suscitados la pasada semana.



En tanto, los proyectos de ley 073 y 075 que se refieren a la anulación de la auto prórroga de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, no fueron tratados por Diputados bajo el argumento de Huaytari que dijo que Rodríguez solicitó que ya no sea la Cámara Baja que trate los mismos sino el pleno de la Asamblea Legislativa porque en Diputados ya venció el plazo para su tratamiento.



En respuesta, el senador Rodríguez aclaró que en la carta que envió a Choquehuanca “no pidió aplazar el tratamiento en Diputados de los proyectos antiprórroga 073 y 075. Contrariamente exige convocar a sesión de ALP ante la dilación política y negligente de quienes sostienen a los prorrogados inconstitucionales”.