La pelea por el control del sistema judicial afecta a tres órganos del Estado

La pelea por el control del sistema judicial afecta al funcionamiento institucional de tres órganos estatales : El Legislativo, donde el trabajo administrativo está prácticamente paralizado por la toma del grupo de legisladores radicales del MAS que realizan una huelga de hambre. El Judicial, que está sin fecha para sus elecciones, y el Ejecutivo que no accede a la aprobación de créditos ni al presupuesto 2023 reformulado.

“No estamos viendo la voluntad que se requiere. Esto (las elecciones) no va a resolver los problemas de la justicia, pero es un mandato de la Constitución que da un paso para encaminar la reforma judicial. Todos estamos sujetos a cualquier proceso penal por incumplimiento de deberes . Nosotros, como Senado, cumplimos con nuestro mandato”, dijo Rodríguez desde Cochabamba.

De su lado, Mercado reprochó que los ‘evistas’ realicen su medida extrema. “Llama la atención qué tipo de intereses tienen”, dijo Mercado a tiempo de subrayar que este 2023 no se realizarán las elecciones, sino al próximo año.

“Por lo tanto, ya no hay una desesperación ni una urgencia como para que estemos a marcha forzada haciendo las cosas . Qué casualidad que como no pudieron paralizar la economía, hoy han decidido paralizar la Asamblea Legislativa”, señaló.

“Mañana (hoy) estamos haciendo una evaluación de esta jornada, tomaremos otra medida. Hemos empezado pacíficamente, pero como no hay resultados hemos tenido que salir a los pasillos ”, dijo Arispe y contabilizó que Diputados no sesiona desde fines de agosto.

“Prácticamente no hay (sesiones) la semana pasada fuimos convocados a sesión de comisión, pero con temas muy sencillitos como homenaje camaral. Por eso planteamos que no nos paguen (sueldos) este mes, pero a toditos, empezando por Jerges Mercado, que no nos paguen”, dijo el legislador ‘evista’.