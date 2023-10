La pelea por el MAS llega a Lanchipa, el fiscal que fue elegido en la era de Evo Morales

“Yo cuando hablé con Luis, me dijo: ‘hijo yo ahora no tengo tiempo para ver los detalles porque tengo que enfocarme al tema político, no quiero perder el hilo’. Entonces me dijo a mí, ‘vos hazte cargo del litio y yo del gas también para ver nuestros planes”, se escucha en el registro de audio que llegó ayer como evidencia al despacho de Lanchipa en Sucre.