"La pesadilla" de una madre y su hija uruguayas detenidas en Bolivia por llevar 7 gramos de marihuana

"No podemos esperar más. No podemos tolerar otra prórroga injustificada. Solo queremos que Virginia pueda aceptar su responsabilidad por el delito por el que fue acusada –que no tiene pena de prisión– y volver a nuestra patria. No la dejen sola", es parte del contenido de una carta enviada por sus familiares al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, recogida por El Observador.