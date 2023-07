La Policía aclara sobre supuesto fallecido durante el operativo en el Beni

El domingo pasado, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) manifestó que las 57 personas que fueron aprehendidas durante un operativo policial en las riberas del río Madre de Dios, en el departamento de Pando, acusadas de extraer ilegalmente oro, no contaban con alguna autorización para realizar la actividad minera.



La entidad también apuntó a la Cooperativa Minera Aurífera Asobal Madre de Dios (Asociación de Balseros), a la que están afiliados los aprehendidos, señalando que -con base a información técnica en la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero- pese a estar registrada en la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), no cuenta con derecho minero en los puntos inspeccionados e intervenidos por el Ministerio de Gobierno.



“Las acciones operativas se realizan con información respecto a un área y no a una persona natural o jurídica, en este marco, corresponde aclarar que las áreas intervenidas se encuentran en trámite de solicitud de Contrato Administrativo Minero requerido por terceros, es decir, las personas aprehendidas no contaban con autorización para realizar actividad minera, por tanto, su trabajo era ilegal”, señala el pronunciamiento.