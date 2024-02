La preselección de postulantes a magistrados comienza el martes 20

Los precandidatos que se presenten deberán cumplir dos tipos de requisitos: comunes y específicos. Los comunes son nueve: ser de nacionalidad boliviana, haber cumplido el servicio militar (solo en el caso de los varones), no tener cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento, no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o familiares, y estar inscrita en el Padrón Electoral.

Los otros tres requisitos comunes son: hablar al menos dos idiomas oficiales del país (uno de ellos originario), no incurrir en los casos de prohibición establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado (CPE), y no postularse al mismo cargo que haya sido electo en alguna elección judicial anterior.