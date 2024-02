La presión para validar 7 créditos paraliza al Legislativo; no se aprueban ni debaten leyes

La Cámara de Diputados seguía paralizada ayer por el caso de esos créditos que suman más de $us 800 millones. Su tratamiento fue decidido el 8 de febrero, lo que significa que en 20 días no se avanzó.

Los ocho proyectos de ley de créditos internacionales suman en total $us 838.296.082 de cuatro organismos internacionales: Fonplata aprobó dos por un total de $us 123.296.082; otros tres préstamos del BID por $us 314 millones; el Banco Mundial con $us 125 millones; la CAF con $us 176 millones; finalmente la agencia japonesa Jica que acordó ¥ 15.000 millones, unos $us 100 millones.